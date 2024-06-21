中華數碼「安卓盒子第11代」優惠價169元

迎接國慶節，安卓 第11代盒子（見圖）優惠價169元和150元家庭卡拉OK機。

中華數碼表示，國慶推出特惠送禮佳品，智能6K電視機頂盒採用雙頻2.4g和5G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，速度快、圖像清晰、節目豐富，有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國 、越南 、印尼、歐洲和各國體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費，絕無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮佳品，外州可郵寄。店內並增設其他廠家的電視機頂盒維修和升級收費30元。

中華數碼也推出家庭KTV組合， 配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲，附帶兩支無線麥克風，有藍牙功能，可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，與電視盒一起買，減40元，特價280元。內帶充電池，國慶出遊或戶外烤肉，在野外可使用6小時 ，也可以用於電視機的輔助音響，效果跟Boss Sound Bar差不多。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固。參觀展示廳地址：8736Valley Blvd # A, Rosemead, CA 91770，聯繫電話：626-382-9694。