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全球旅遊中心 中國西北團月底前報名優惠

羅蘭岡訊

出國旅遊觀光正夯，全球旅遊中心A Good Travel Agency，專門代理各大出團公司旅遊和提供多種當季熱銷行程選擇，目前正推廣2024中國西北精選。

寧夏銀川的西北大漠風情純玩8天7晩；兩人一房價格：2199元／人，一價全含（不含機票）。6/30前報名，每人減價100元。9月21日和10月19日抵達，僅此兩團。

全球旅遊中心並推薦有「東方金字塔」之稱的西夏陵（見圖）；一半沙漠一半河，大漠孤煙直，長河落日圓的「沙坡頭」。有一顆鮮紅的地球之心「烏蘭湖三湖穿越」。塞上江南：絲路驛站「沙湖」；遠古文明的印記，中西方文化交流的歷史見證--水洞溝。絕美落日體驗，仿佛置身於古羅馬鬥獸場--覽山公園。住宿五星品牌酒店JW萬豪酒店或喜來登酒店及當地特色民宿中衛沙漠星星酒店，黃河宿集。另外特別贈送：享用安漠酒店《藏於山間的圍爐下午茶》（可2選1）。全程不設購物店、不設自費加遊行程，並有精選美饌：九碗十三花、酒店輕奢小火鍋、花兒宴、筷活林三隻雞、潮汕牛肉火鍋、非遺烤全羊。

全球旅遊中心再推另一團是「稻城亞丁經典遊11日10晩」；兩人一房原價2299元（不含機票），6月30日前報名並全額付款，即享減價100元優惠，僅此一團。

全球旅遊中心表示，住豪華酒店+地道美食+精美景點，全程純玩無購物，無任何自費，已含小費。行程特色有大美中國的世外桃源：丹巴甲居藏寨，被評為「中國最美的六大鄉村古鎮」之首。神秘東方隱秀山河：被譽為「東方阿爾卑斯山」的四姑娘山風景區（雙橋溝）。大世界級文化遺產：群峰環繞起伏、林木蔥龍幽翠-都江堰風景區、青城山景區。大與神山對話雙重深度體驗：全程共兩次進入亞丁國家級自然保護區遊覽。住兩晩溫德姆集團旗下高端酒店品牌-稻城華美達酒店或同級。特別贈送每人3瓶隨身用高原氧氣、一盒紅景天口服液。

該公司代理各大出團公司中英文旅遊團，訂購全球郵輪就找全球旅遊中心，電話626-538-3888，地址：18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748 。

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