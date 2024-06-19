歐之旅淚之女王「德國童話故事」 月底前報名優惠

忘憂宮宮殿建築與其寬廣的公園列為世界文化遺產，列入原因是無憂宮的宮殿與公園，可視為普魯士的凡爾賽宮。(業者提供)

歐之旅的秋季特別團中，值得推介「德國 童話故事：羅曼蒂克大道16 天」，10月7日出發，六月底前報名每人可享150元折扣。

歐之旅指出，隨著近期熱播韓劇 「淚之女王」片中的許多德國景點，其中位於德國波茨坦的景點「忘憂宮」( Schloss Sanssouci )在18世紀中期依普魯士國王腓特烈二世的草圖設計而成，屬於洛可可式的小型夏日宮殿，包含接待大廳、餐廳、藝術館、花園和水景，是波茨坦最受歡迎的綠地。

1990年聯合國教科文組織將忘憂宮宮殿建築與其寬廣的公園列為世界文化遺產，列入原因是無憂宮的宮殿與公園，可視為普魯士的凡爾賽宮。

漸入旅遊佳季，今秋跟著歐之旅踏上德國童話故事般的羅曼蒂克大道，盡情享受16天的奇幻旅程，全程沉浸在歷史、文化和美景的完美結合下，仿佛置身於童話世界。

「德國童話故事：羅曼蒂克大道16天」行程亮點豐富，第一站飛往科隆，參觀宏偉的科隆大教堂和充滿浪漫氣息的霍亨索倫鐵橋。探訪威廉高地公園和Fridericianum博物館 ，沉浸於卡塞爾的格林童話世界。去童話大道的終點不萊梅，參觀市政廳和羅蘭石雕像，感受不萊梅音樂家的魅力。呂貝克老城區是德國首個被列入世界文化遺產的城市，將探訪霍爾斯滕門、市政廳和歷史悠久的教堂。施威林湖上的童話城堡被譽為「北德新天鵝堡」，安排施威林湖遊船，欣賞湖中隱藏的美麗島嶼和城堡景色。

第六天到柏林參觀布蘭登堡門、柏林大教堂和柏林圍牆遺跡，感受德國的現代都市風貌和深厚歷史。「忘憂宮」即安排在此段行程中。

還要去呂貝瑙的史普雷河遊船、參觀德勒斯登的巴洛克藝術、綠穹珍寶館和薩克森小瑞士國家公園，漫步班堡舊市政廳和小威尼斯，感受古城獨特魅力，走訪慕尼黑與烏爾姆大教堂、探索德國最大的巴洛克式宮殿之一路德維希堡宮，並在著名的溫泉療養地巴登巴登放鬆身心，參訪海德堡大學城。行程最後在法蘭克福結束，感受這座國際大都市的活力與魅力。

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