新絲路中國國際兒童模特兒大賽-洛杉磯賽區盛大閉幕

本月25日，2024第20屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽，美國洛杉磯 賽區總決賽及頒獎盛典於聖蓋博 喜來登酒店隆重舉行。81組選手在「絲路極光」的夢幻舞台上華麗綻放。洛杉磯賽區的優秀選手將在6月初赴紐約進行全美總決賽，還會在今年8月赴北京，在長城腳下進行全球總決賽。

本屆大賽洛杉磯賽區由中美華人 戲劇聯盟獨家主辦，並由新絲路（美國）超模學院四大校區共同協辦。同時新絲路（美國）超模學院也是新絲路產業集團唯一指定的賽前訓練機構。

楊洋（右五）代表主辦方，接受孫偉（右4）頒發的賀狀

頒獎典禮上中美華戲劇聯盟創辦人楊洋代表主辦方，接受了吳忠國代表洛杉磯郡郡政府、聖蓋博市議員丁言愉、Arcadia市議員王愛琳、美國南加州 華人社團聯合會執行長林連連、南加 州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉等向主辦單位中美華戲劇聯盟頒發賀狀，表彰聯盟多年來的努力付出，為華裔少年搭建優質賽事平台，幫助孩子們實現「點亮奇夢」的心願。

創辦人楊洋、Patrick Ip接受Arcadia市議員王愛琳頒獎

創辦人楊洋、演員Patrick Ip擔任主持。比賽分為「新絲路logo服」「自選服飾」「禮服」三個環節組成。評審們透過外表身材、T台走秀、服裝造型、音樂表現力等幾方面進行評分，同時還有組委會的額外分。經過激烈的比拼各年齡組別的冠軍為，3-5歲組Charlene Liu、Aries Liu。6-7歲組Scarlett Liu、Ryan Alexander Young。8-9歲組Charlotte Cong、Nicholas Liu。10-14歲組Claire Wang 、Edwin Liu。15-17 歲組Celine Xin。親子組Winnie Li（母親）與Ella Ye（女兒）。

洛杉磯賽區決賽評審分別為：AKFN Australia Kids Fashion Week負責人Dyllan Yu；中國國際標準舞總會（CBDF）國際評審CC CHEN；CIP註冊國際認證模特兒導師王藝霖；好萊塢簽約演員石榴；好萊塢知名模特兒Lindsay Rienstra；美國職業舞蹈冠軍Marek Klepadlo；美國職業舞蹈冠軍Nina Zhiting Yang；中國亞洲電影節最佳演員張寧益。

新絲路是中國美麗經濟的開創者與建構者，是享譽國際時尚業界的民族品牌，更是國內時尚產業的領軍企業，新絲路中國國際少兒模特兒大賽更具國際影響力的兒童賽事舞台，美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A. 國際文化傳媒集團、美國舞者協會主辦。