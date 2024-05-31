加州房租管制影響800萬人 鄭博仁律師詳解

加州 的房租管制法將對800多萬人產生影響。如果你是房東 或租戶，了解租金 漲幅上限對你的影響至關重要。

前檢察官、亞凱迪亞市市長、聖蓋博谷商會主席，現任亞市市議員、南加州出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），對此進行了深入分析。

加州州長紐森（Gavin Newson）最近簽署了第1482號議會法案（AB-1482），這是一項設立房租上漲上限的綜合性法案。鄭博仁律師表示由於存在豁免條款，並非所有人都會受到AB-1482法案的影響，但該法律仍將影響約800萬加州居民。無論你是租戶還是房東，熟悉AB-1482法案都非常重要。

第1482號眾議院法案是一項全面的租金增長上限法案，於2019年9月由加州州長紐森簽署成為法律。從2020年1月1日起，AB-1482法案將限制加州各地的租金漲幅，每年不得超過5%加上當地通貨膨脹率。鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，這些規定將對不同城市產生不同的影響，具體取決於這些城市是否已經制定了租金控制法律。除非另行表決，否則該措施預計將於2030年到期。

鄭博仁律師指出，租金漲幅上限對那些在沒有現行租金控制法律的城市擁有15年以上房產的房東影響最大。州法律將豁免過去15年內建成的建築。這是一個滾動的合規日期。換句話說，2008年建成的樓房將從2023年開始遵守租金漲幅上限，2009年建成的樓房將需要在2024年之前遵守，等等。

鄭博仁律師表示，AB-1482還豁免了非公司或房地產投資信托所有的單戶自住房，包括自住者出租或租賃不超過兩個單元或臥室的住宅。因此，如果你成立有限責任公司(LLC)出租你的起步房，你將受到影響。該法案還豁免了業主居住其中一個單元的復式住宅。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)補充，居住在現有租金控制法城市中的居民基本上不會受到這項措施的影響。不過，他們將繼續受到《科斯塔-霍金斯法案》（Costa-Hawkins Act）下租金控制法律的監管，該法案是加州的一項法律，允許住宅不動產的所有者為符合特定標準的住房確定初始和後續租金標準，但有一定的限制。

除租金控制措施外，AB-1482 還將要求房東在驅逐已在一個單元居住一年以上的租戶之前，必須確定「正當理由」。如果房東想驅逐租戶以建造公寓或進行大規模翻修，則必須支付相當於一個月房租的搬遷費。鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，正當理由法將從根本上杜絕房東在未提供明確理由的情況下驅逐租戶的行為，該法只適用於目前尚未制定當地正當理由法的城市。

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