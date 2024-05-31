快樂健康日 6/9蒙市30中西醫聯合義診

為關懷社區民眾健康，並慶祝「加州 針灸日」和第二屆「快樂健康日」，多位中西醫聯合舉辦的蒙市義診服務，將於6月9日（周日）上午9時30分至下午3時30分在蒙市蘭里老人中心Langley Center (400 West Emerson Ave., Monterey Park)舉行。

6月9日當天，將有30位中西醫共襄盛舉，提供免費醫療諮詢，為民眾解答各種健康問題，通過此次義診活動來為當地的居民和患者解惑，傳達正確的健康知識和養生觀念，服務更多社區群眾。

去年5月亞裔傳統月期間，由美國亞太裔公共事務聯盟南加 海岸分會（APAPA-PCC）、新方舟國際健康教育（Health Earth Association）、我是焦點傳媒、安家諮詢集團和世界健康養生文化協會，聯手在亞凱迪亞 （Arcadia)舉行的「快樂健康日」大型義診活動，獲得醫學界的響應及社區許多民眾的好評。遵從健康醫療為民服務的理念，延續利民善事，決定在2024年6月推出第二屆「快樂健康日」，回報社區民眾的支持。

主辦方表示，健康與幸福密切相關，沒有健康，所有的幸福都將歸零，唯一不可忽視的就是健康，因為它是美好人生的基礎。於6月9日，通過面對面的交流，瞭解身體狀況，學習一些簡單易行的防治疾病技巧，使生活充滿健康與快樂。

此活動由美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會、新方舟國際健康教育機構、我是焦點傳媒、和安家諮詢顧問集團主辦，和協辦方SoCal Gas CSO、Alhambra Medical University Alumni Association、Stanford Leadership International、World Health Culture Association聯合舉辦。

預約電話626-365-2133或626-888-0525，預約郵箱[email protected]。