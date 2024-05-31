我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

快樂健康日 6/9蒙市30中西醫聯合義診

洛杉磯訊

為關懷社區民眾健康，並慶祝「加州針灸日」和第二屆「快樂健康日」，多位中西醫聯合舉辦的蒙市義診服務，將於6月9日（周日）上午9時30分至下午3時30分在蒙市蘭里老人中心Langley Center (400 West Emerson Ave., Monterey Park)舉行。

6月9日當天，將有30位中西醫共襄盛舉，提供免費醫療諮詢，為民眾解答各種健康問題，通過此次義診活動來為當地的居民和患者解惑，傳達正確的健康知識和養生觀念，服務更多社區群眾。

去年5月亞裔傳統月期間，由美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會（APAPA-PCC）、新方舟國際健康教育（Health Earth Association）、我是焦點傳媒、安家諮詢集團和世界健康養生文化協會，聯手在亞凱迪亞（Arcadia)舉行的「快樂健康日」大型義診活動，獲得醫學界的響應及社區許多民眾的好評。遵從健康醫療為民服務的理念，延續利民善事，決定在2024年6月推出第二屆「快樂健康日」，回報社區民眾的支持。

主辦方表示，健康與幸福密切相關，沒有健康，所有的幸福都將歸零，唯一不可忽視的就是健康，因為它是美好人生的基礎。於6月9日，通過面對面的交流，瞭解身體狀況，學習一些簡單易行的防治疾病技巧，使生活充滿健康與快樂。

此活動由美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會、新方舟國際健康教育機構、我是焦點傳媒、和安家諮詢顧問集團主辦，和協辦方SoCal Gas CSO、Alhambra Medical University Alumni Association、Stanford Leadership International、World Health Culture Association聯合舉辦。

預約電話626-365-2133或626-888-0525，預約郵箱[email protected]

南加 亞凱迪亞 加州

上一則

加州首季裁員加速 失業人數年增20%

下一則

安大略機場改善道路 首筆資金到位

延伸閱讀

曲怡文力推 台山日決議案通過 社區代表見證

曲怡文力推 台山日決議案通過 社區代表見證
百年歷史彩色玻璃窗 蒙市圖書館16日揭幕

百年歷史彩色玻璃窗 蒙市圖書館16日揭幕
南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆

南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆
非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊

非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊
商家噪音製冷設備擾民年餘 蒙市逾30戶投訴 市長允解決

商家噪音製冷設備擾民年餘 蒙市逾30戶投訴 市長允解決
製冷設備噪音大擾民 蒙市30多戶投訴商家

製冷設備噪音大擾民 蒙市30多戶投訴商家

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
直擊洛市最大爛尾樓，驚現神秘華人買家？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

2024-05-23 21:38
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了