6月7日【全民保險】爾灣現場教育講座：為何「填鴨式」教育出來的小孩，再也進不了名校

亞裔 家長普遍對孩子的教育問題極為關心，更擔心『孩子輸在起跑點』，因此各式各樣的才藝班、補習班充斥在大部分亞裔孩子的童年。然而對美國大部分的大學，特別是頂尖名校大學錄取標準，成績通常不是唯一的考量。去年在佛羅里達州的亞裔學霸高中生，在SAT 標準化考試中拿到接近滿分的1590分優異成績卻還是被申請的6所頂尖大學拒絕申請。這樣的結果不僅讓孩子備受打擊，更讓一向關心孩子教育問題的家長無所適從。教育應該不一樣，該怎麼做才能幫助孩子申請到理想中的名校? SAT/ACT考試捲土重來，如何避免「填鴨式」教育，讓孩子淪為考試機器人並幫助孩子在考試、在校成績以及校外活動中取得平衡才不會到最後『高分落榜』?

【全民保險】特別邀請有超過25年教育經驗，太平洋中學 Pacific Academy創辦人及CEO朱凱麗女士於6月7日週五上午10點至12點在爾灣 辦公室舉辦現場『教育講座』。講座中將用實際案例分享近幾年美國名校錄取標準的重大改變，把握大學錄取的四大重點條件，避免孩子與家長再犯同樣的錯誤。帶您了解為什麼名校更喜歡「普通卻不一樣」的小孩，怎麼才能發現孩子的「不一樣」，讓孩子的簡介在眾多大學申請表中脫穎而出。處處可見的升學 顧問，究竟該如何挑選適合的顧問才能真的幫助到孩子，不讓孩子成為家長、孩子與升學顧問間三方角力戰中的最後輸家! 講座同時也邀請到目前在校大學生分享上了高中後，為何與父母間的對話越來越少的心路歷程? 父母的愛為何最終卻將孩子越推越遠，「升學問題」最後卻演變成了「家庭問題」?

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