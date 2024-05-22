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現代汽車2024 Santa Fe紅點設計奬，華裔內裝設計師開箱介紹

洛杉磯訊

現代汽車的全新2024 SANTA FE榮獲世界三大設計獎之一的2024紅點設計，肯定現代汽車以客戶生活方式為中心的超群設計，在亞裔傳統月更是錦上添花！。內裝設計就有來自台灣的Gary Lin 林育立參與其中。

林育立介紹大膽休旅車體現出日增長的戶外生活趨勢。Santa Fe吸晴的H型大燈靈感來自新的扁平輪廓現代標誌。車頭增高的水平引擎蓋線條傳達大膽獨特、更平坦的車頂線、簡潔的側面造型、寬敞的擋泥板尺寸、堅固的輪拱、更短的前懸，可選配的21吋和金輪圈，車尾更寬的尾門塑造出更穩簡潔、雕塑般的表面細節，H型尾燈與車頭燈互相輝映，每個角度呈現乾淨、更具吸引力的照明特徵。

林育立表示，新款Santa Fe設計於新冠居家隔離中，團隊預測民眾渴望自由、解放，親近自然。全長略增2寸，讓Santa Fe提供標配第三排座椅。後車箱從33.6立方尺增加到40.5立方尺，提供強大載貨能力。全新的尾門設計比上一代寬近六吋將以往只作為貨艙的後車廂創造成寬敞的露臺起居間。方正的外型最大優化空間，利用水平與垂直的設計元素巧妙傳達紮實的休旅車特徵。

H設計主題也應用在儀表板和通風口，增強開放感和凝聚力的設計，將城市生活和戶外活動取得平衡，滿足從繁忙家庭行程到露營探險等各種需求充分發揮休旅車優勢。還可選配首創 UV-C消毒箱為手機、眼鏡消毒。Santa Fe還提供了世上第一個雙邊，多控制儲物空間，前後排乘客皆能打開。2024 Santa Fe有15W全新雙無線智慧型手機充電系，提供USB-C插座，具有27瓦的最大充電功率。全景曲面顯示屏幕包含12.3吋訊息娛樂系統。駕駛的Relaxation座椅，第二排電動摺疊座椅增加坐墊角度調整。車外C柱內的隱藏式把手進一步增強了車頂載物能力。

2024 Santa Fe現己上市，五月亞裔傳統月在Arcadia的Thd Shops at Santa Anita中庭展出，歡迎參觀。

休旅 亞裔 智慧型手機

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