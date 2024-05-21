傲多碧波庭洛杉磯新址盛大啟動

本月15日，傲多碧波庭在洛杉磯 舉辦了盛大的新址全新啟動儀式的活動，主題為「不忘初心，全新啟動」。公司2019年成立於紐約，經過多年的努力與成長，已成為一個卓越的企業。此次搬遷至加州 洛杉磯的Monrovia市，環境優美，將為本地及週邊居民提供全方位的健康管理服務，並展開新的市場。

傲多國際總經理李晶致辭

傲多國際公司總經理李晶在致辭中表示，今年是碧波庭成立30週年重要的里程路，在這30年中，碧波庭的使命就是幫助了無數人照顧及保養乳腺健康，不斷積累經驗和 成長，始終堅持「心向善、行向善」的理念，成就了美東和美西的成功嫁接。

台灣傲多國際公司總裁，

碧波庭公司總經理Johnson致辭表示，碧波庭公司1995年成立以來，一直秉持著堅實的使命，以創新、安全和實在為核心，打造出擁有獨特負壓按摩技術的產品，致力於提供給用戶全方位的居家養生體驗。 公司的成功不僅在於技術的不斷進步，更在於對產品品質和用戶體驗的堅持。 更強調了公司對於全球化的遠景，特別是對美國市場的重視。 公司願景是讓世界看到碧波庭，幫助女性朋友實現胸部健康，無論種族和國家，共創美好幸福的人生。

碧波庭公司總經理Johnson

碧波庭將傳統中華養生變得更容易上手、安全精準。 一台按摩儀搭配多種型號的專利罩杯與專利串杯，加上可隨心控制的力道與吸放頻率，讓碧波庭可以在全身各部位做到舒適按摩，且儀器搭載的四項核心技術原理：律動吸放、舒適震動、負氧離子、溫熱感受，能讓使用者的健康美麗由內而外自然散發。 按摩儀體積小、重量輕、方便收納，整套器材可輕鬆放進碧波庭特製皮箱，實現簡易便攜的移動居家美容院概念。

台灣碧波庭公司創立30年來，一直秉持負壓按摩的專利技術，其產品能夠帶來的健康回饋，讓更多人認識並重視保健，保養的重要性。 傲多國際公司充分掌握了碧波庭的產品優勢，相信兩家公司強強聯手，一定能為更多家庭和需求者帶來產品的價值回饋。

特別嘉賓

活動特別來賓美國國際物流協會執行副會長、JD耗材公司董事長陳敬典、Bestway Group Inc 董事長謝少華及CanDo Internationnal Inc 董事長Jeff Qu先後表示，健康理念不僅體現在個人生活中，也貫穿日常保養重要 性，只有健康的身體，才能有持續的發展動力。 因此，他們不斷倡導和推動健康生活方式，也感謝碧波庭的產品致力於讓更多人受益。

位址位605 Huntington Dr, suite 202,Monrovia.