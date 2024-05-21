美國互惠財富集團與潮童星簽署戰略合作協議:跨界合作的新篇章！

互惠財富集團Tiffany總裁（前排右）潮童星創辦人趙夏（前排左）與眾嘉賓預祝合作成功

2024年5月18日，在美國西海岸金融區的心臟地帶爾灣 市，一場非凡的簽約儀式匯集了業界的目光。 這裡，不是一紙合約的簡單交換，而是兩大產業巨頭——美國互惠財富集團與潮童星品牌——簽署策略合作協議，攜手開啟的全新篇章。 互惠財富集團創辦人和CEO Tiffany總裁與潮童星品牌創辦人趙夏女士這一歷史性的聯手，不僅預示著商業模式的革新，更標誌著金融智慧與時尚教育的完美融合！

在簽約儀式上，政要嘉賓雲集，共同見證了這場合作盛事！受邀出席簽約儀式或發來祝賀影片的有加州 財務長馬士雲Fiona Ma、加州參議員Bob Archuleta、加州參議院少數黨領袖前參議員Bob Huff、約巴林達市議員Janice Lim、橙縣 教育委員會主席Tim Shaw、橙縣縣長Don Wagner 代表Al Tello、爾灣市長Farrah Khan代表Emily Gengler、Securian保險集團區域副總裁Jaz Pinero、哈福智庫主席及聯合創始人何美湄會計師、橙縣華人 商會基金會 會長Mary Lin、南加州華人華僑聯合會會長蔡成華、知名演講家和亞馬遜暢銷書作家Derran Dresch等數十位政要嘉賓，他們在儀式上發表了熱情洋溢的致辭，並為Tiffany總裁和趙夏總裁頒發了賀狀！

互惠財富集團，作為美國華人財富管理的領導品牌，以其二十多年的專業服務和深厚的行業積累，服務7萬多名高端客戶和經紀人，透過家族辦公室業務，涵蓋高端資產管理、精英教育規劃、高級信託規劃、高端稅務規劃、遺產傳承規劃等等，已成為美國實力最強、最具規模、最專業的綜合財富管理集團之一！

潮童星品牌作為全球影響力兒童文化品牌，公司旨在以「創造經典，傳承美好」的品牌文化，建構以親子家庭互動為核心，時尚產業為輸出，文化娛樂為一體的兒童時尚生活方式全產業 鏈的綜合運作。經過19年的發展，旗下潮童星教育公司在全球有170多家校區，累計培養近30萬學員，專注於少年兒童的優質教育藝術升學 規劃。

此次合作，互惠財富集團將提供全面的財富管理和教育升學服務，為潮童星的學員家庭打造個性化的財務和教育規劃，確保他們在追求藝術夢想的同時，也能享受到穩健的財富增長 。潮童星則將利用 其在兒童時尚教育領域的影響力，為互惠財富的客戶提供獨特的文化體驗和教育機會。

為了進一步深化雙方的合作，潮童星在美國和中國特別成立了“潮童星家族辦公室”，專門用來開展和美國互惠財富集團的合作業務。這項措施標誌著潮童星在國際化道路上邁出了堅實的一步，同時也顯示了互惠財富對中國市場的重視和承諾。

在簽約儀式上，互惠財富集團的CEOTiffany女士表示：「我們相信，透過與潮童星的合作，我們能夠更好地服務我們的客戶，尤其是那些對兒童時尚教育有需求的家庭。」潮童星的創始人趙夏女士也表達了對合作的期待：「這次合作將為我們的學員和家長提供更加完善的服務，幫助他們在追求藝術夢想的同時，也能享受到專業的財富管理服務。」

在商業合作的棋盤上，每一次成功的聯合都是策略性的共贏。 互惠財富與潮童星的聯手，超越了傳統合作的界限，它們共同繪製的不僅是業務擴展的藍圖，更是行業發展的新高度。 隨著雙方合作的不斷深化，我們預見一個少兒時尚教育與家庭財富管理服務的新時代正緩緩拉開帷幕，為追求高品質生活的客戶帶來前所未有的價值體驗。

在這個充滿挑戰與機會的時代，互惠財富與潮童星的合作如同一座燈塔，為兒童的成長之路與家庭的財富成長指引方向。他們的故事，正以不可阻擋的力量書寫新的篇章，而我們，作為這一歷史時刻的見證者，將不斷追踪報道，記錄他們每一個堅實的步伐和每一個輝煌的成就。

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