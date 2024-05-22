西柯汶那Crestview凱迪拉克汽車 國殤日優惠

凱迪拉克 LYRIO

位於西柯汶那的Crestview凱迪拉克汽車，現正推出國殤日租賃車優惠，至5月31日止。此次推出的特價租賃車有：（1）2024年CT4，租賃36個月，每月369元加稅。（2）2024 LYRIO電動車 ，租賃24個月，每月468元。

2024 年的凱迪拉克 LYRIO 是其首款全電動豪華SUV ，融合了尖端科技、出色性能和奢華設計。2024年車款首度進行更新，並提供多個車型，包括新的入門級Tech 車型，豪華Luxury車型，和更具運動感的Sport 車型；每款車在外觀和內飾設計上都有獨特之處。 LYRIO的起售價約為 58,590元。購買 LYRIO有資格獲得7,500元的美國電動車稅收抵免。

Crestview的總經理Ted黃（黃育德）是凱迪拉克汽車公司唯一的華裔總經理，除西柯汶那的凱迪拉克外，亦是原關係企業阿罕布拉 市凱迪拉克汽車的總經理，由於阿市公司有70幾年的歷史，因此他們70%的客人都是老顧客介紹的，他們對待客人就像家人一樣，所以自2013年阿市凱迪拉克結束營業後，很多客人就跟著轉到西柯汶那去找他們買車、和售後保養及維修。

黃總經理表示，2024 年的凱迪拉克 LYRIO是電動汽車市場上的重要產品，結合了奢華、性能和創新技術，為尋求電動駕駛體驗但不想在奢華或風格上妥協的消費者提供了一個有吸引力的選擇。此外，LYRIO 配備了雙級充電線纜，支持家庭標準和更快速的充電選項。

Ted黃表示，2024 年凱迪拉克 LYRIO提供更多客製化的車色選擇，共有8款新色選項。設計與內飾採用時尚、現代的外觀設計，具有獨特的發光黑水晶格柵和雕塑般的線條，突顯其未來感。內部則擁有寬敞的高端座艙，搭載可顯示超過 10 億種色彩的 33 英寸高級 LED 顯示屏。

在性能與續航方面，LYRIO提供後輪驅動和全輪驅動選項。後驅車型提供340馬力，而全驅版本則高達 500 馬力。後驅車型的最大續航里程可達 314 英里，全輪驅動版本的續航里程為307 英里；在豪華電動 SUV 市場中具有競爭力。技術與功能LYRIO 的核心是先進技術，包括 Super Cruise（通用汽車的免提駕駛輔助技術）和可變能量回收技術（Regen on Demand），駕駛者可使用方向盤上的撥片無極控制LYRIQ的動力回收制動級別，甚至使其完全停止。

Crestview Cadillac 地址在2700 E. Garvey Ave. South, West Covina (就在10號公路旁邊，Citrus 出口即到) ，電話626-966-7441，詳情可洽總經理Ted黃、銷售代表Julie葉、Avia尹、James徐。顧客均可安心購車。