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李想律師獲肯定，提供專業執業能力

洛杉磯訊

李想律師事務所(Law Offices of Sabrina Li)成立十多年來，不斷擴張，從洛杉磯阿市總部到橙縣德州達拉斯的分支機構，組建了一支強大的團隊，代表客戶處理各種複雜的移民事務。 為客戶的權益而奮鬥，從進行遞解程序聽證會到提交簽證申請，始終為那些儘管有前科記錄但尋求救濟的人辯護。

創始人李想律師介紹說，要獲得加州律師協會認證的移民法專家，要經過一個嚴格的考試，理解移民法的都知道，移民法非常複雜，法律法規非常多，新的政策及案例不段出臺。 所以加州每二年會有一次專家律師的考試。 這個考試涉及移民法的方方面面，要通過這個考試首先要有非常深厚的移民法研究及新的案例及新的政策的理解。 通過考試之後，還要經過一個非常嚴格的篩選過程，不僅要知道這些專業知識，並且要得到業內其他律師及法官等的認可。 再經過加州律師協會的決定才能得到認証。 在加州及全美只有1%的律師獲得認證。李想律師表示，很高興日前獲得該殊榮也是對她在移民法律領域專業知識的高度認可。

李想律師事務所營運經理Catsandra Villatoro 表示：該事務所專精，各類豁免和綠卡不適格解決方案，如I-212、I-601、I-612、I-192和I-601A，以克服 因非法滯留、犯罪定罪記錄、詐欺/虛假陳述、遞解出境記錄、身分或其他可能妨礙取得合法身分的障礙。 複雜的F-1類申請相關問題；應對移民局否決和回應補件/意向拒絕；移民上訴和聯邦訴訟等各類移民。

市場分析師Flora Zhou，李想律師， 營運經理Catsandra Vill...
市場分析師Flora Zhou，李想律師， 營運經理Catsandra Villatoro,

李想律師事務所以其專業的團隊合作和豐富的移民法律經驗，堅持以客戶為中心的原則，為客戶解決各種移民法律挑戰，並保持高水準的客戶通過率。

洽詢電話電話626-800-4820，阿市辦公室位於801 S. Garfield Ave, Ste 110,Alhambra, CA 91801；橙縣辦公室位於3 MacArthur Pl, #760, Santa Ana, CA

92707；帕薩迪那辦公室 即將開業，388 Cordova St, #100C, Pasadena, CA 91101。

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