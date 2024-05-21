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喜劇演員Martin Short 聖地牙哥Funner新市長就職

洛杉磯訊
加州Funner市新市長馬丁‧肖特
加州Funner市新市長馬丁‧肖特

日前聖地牙哥Funner市第四任市長馬丁‧肖特（見圖）正式宣誓就職，南加州Harrah's渡假村（ Harrah's Resort SoCal）也正式歡迎偶像級喜劇演員馬丁‧肖特（Martin Short），成為該渡假村所在地Funner市的最新市長。

馬蒂(Marty)市長身著標誌性的紫色西裝，打著領結，在Funner市及其他地區居民的熱烈歡迎下宣誓就職，接替前任市長Jane Lynch、Rob Riggle和David Hasselhoff。

「馬丁‧肖特代表了 Funner 的精髓，」南加州Harrah's資深副總兼總經理Jill Barrett表示：「他著名的幽默感和對娛樂事業的執著奉獻，使他成為引領 Funner 進入新紀元的領導人。馬丁市長已經在積極籌劃創新專案，這些專案將為 Funner帶來更多歡樂 ，例如他的Short On Time水療服務、和Buckets of Fun酒店套裝；我們期待他讓Funner式的歡樂更上一層樓。 」

馬丁市長在就職典禮的舞臺上，概述了他對這座城市未來的願景。他承諾將繼續把Funner打造成為一個以獨特和充滿歡樂體驗聞名的目的地，為所有到訪者帶來歡笑和喜悅，然後接過\城市之鑰，正式成為Funner市的新任市長。

Rincon部落主席Bo Mazzetti表示：「馬丁市長的熱情和經驗豐富的娛樂背景，有望提升南加州哈拉斯渡假村這個充滿活力的社區。」

馬丁市長計劃在Funner 開啟一個全新的歡樂時代，以確保每位遊客都能盡享獨一無二的體驗。遊客們可以期待以下的創舉：美食佳肴-Short Stack Pancakes，Pancake Short Tacos， Short & Sweet Churros，The Mega Marty (Tavern Ham、 Gouda & Pretzel Sandwich)。暢銷調酒-Mayor's Refresher (Ginger Shandy)、 Marty's Motherland (Classic Ginger Whiskey)、 Mayor's Choice Cosmo（配有馬蒂市長的頭像）。酒店套裝-Short & Suite（Sweet Suites享七折優惠）、Buckets of Fun（自選房間並享Dive 泳池畔一桶Corona啤酒）。20 分鐘Short On Time特別水療服務。馬丁市長表示，要為每一位遊客打造非凡體驗。

有關南加州Harrah's渡假村（Harrah's Resort SoCal）和加州 Funner 的更多資訊，可上網瀏覽 www.harrahssocal.com 和 www.harrahssocal.com/visit-funner。也可在Facebook www.facebook.com/harrahssocal 和Instagram www.instagram.com/harrahssocal 上追蹤該渡假村。

加州 南加

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