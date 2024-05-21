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加州消防基金會 呼籲作好防災準備

洛杉磯訊

加州面臨日益頻發的自然災害威脅，加州消防基金會呼籲加州居民做好防災準備，同時協助他人，確保家人安全的關鍵。最新加州公共政策研究所調查報告顯示，58%加州人沒有緊急避難包，69%加州人缺乏任何災難應急計劃。

該基金會執行董事Rick Martinez表示，缺乏緊急避難包或應急計畫將面臨重大的風險，因為食物、藥物及急救用品對連續幾天的避災至關重要。制定災難應急計畫，備好緊急避難包，並和家人一起演練災難應急計畫將在緊急情況下可發揮很大作用。

英語能力有限的社區、老年人以及殘障人士，往往更難透過傳統方式瞭解災害應急準備方面的知識，面臨的風險也尤其大。加州消防基金會（CFF）已與加州緊急服務辦公室（Cal OES）旗下的Listos California計劃攜手合作一項為期一年的防災意識活動，匕於今年1月啟動將持續至年底。目標語言包括中文。

加州防災準備的重要提示：密切關注紅旗警告，在紅旗警告期間，火災危險加劇，外出時應格外小心。可到國家氣象局網站www.weather.gov查看所在地區是否發佈了紅旗警告。不要等待撤離令，收到撤離警告或紅旗警告後盡早撤離。若看到山火或煙霧，無需等待撤離令，立即撤離，提前離開對急救和消防員提供交通便利快速抵達救援現場。很多時候，撤離令會緊接著撤離警告而來，立即準備必需品並安排家人進行撤離，規劃好5分鐘內撤離的準備；在地圖上標出撤離路線，安排好其他住宿方案，準備好緊急避難包，對家中孩童做好應急方案教育，進行五分鐘內逃生的演練。準備好緊急避難包，包內應有水壺、收音機、口哨、手電筒和電池、急救箱、一次性手套、個人衛生用品包括梳子、刷子、洗髮精、香皂、紙巾、牙刷、牙膏、洗手液、抗菌濕紙巾、手機及充電器和備用電池、加熱毯、筆記本及筆、移動硬盤用於保存重要文檔/照片的副本。制定針對寵物、服務犬和牲畜的應急計畫。

更多防災準備資訊，可到加州消防基金會（CFF）的網站cafirefoundation.org，消防員在您身邊（Firefighters on Your Side）計劃頁面，該計畫提供多種語言的數位版和印刷版消防安全訊息，協助公共安全。加州消防基金會（CFF）屬於非營利，致力為消防員及其的家人和社區提供援助。

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