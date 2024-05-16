佳沛(Zespri)暢銷奇異果品牌2024鮮果上市！

佳沛奇異果(Zespri)2024新季節已從新西蘭率先出發兩船揭開序幕！為慶祝佳沛奇異果抵達美國上市，特別在米其林星級的 Hibi餐廳舉辦亞洲媒體招待會，特别菜單由佳沛陽光金果奇異果製成。

佳沛亞洲市場經理John Kang（圖右）表示，Zespri已連續四年成為最暢銷的奇異果品牌。其成功的最重要因素是佳沛奇異果種植出優越的口感。消費者喜歡佳沛陽光金果奇異果清新甜美的口味，建立了高端品牌形象。佳沛綠奇異果也因其甜酸風味的平衡而受到歡迎。今年優秀的天氣和生長條件迎來一個品質優良的奇異果大豐收！

佳沛消費者營銷經理Sarah Deaton（圖左）表示，據最近的第三方消費者研究，嘗試過佳沛奇異果的消費者回購的可能性是其他品牌的2倍。特別是佳沛的陽光金果奇異果比其他奇異果品牌受歡迎程度高出40%。而佳沛的綠奇異果比其他品牌受歡迎程度高出30%。為了利用消費者對佳沛奇異果的強烈偏好，商店被鼓勵設置引人註目的大型展示，以便讓消費者輕鬆找到他們喜愛的奇異果。

新禮盒包裝：

佳沛的陽光金果奇異果持續推動銷售，佔整個類別總銷售額的49%。當陽光金果和綠奇異果的兩種品種一起陳列時，銷售額較另一個綠奇異果品牌增長了32%。此外，當在展示中還包括陽光金果和綠奇異果的有機品種時，會自動產生消費者良好感知的光環效應。

另一個推動消費者到零售店的購買因素是佳沛獲得了 Good Housekeeping 2024年最佳零食獎。連續四年，佳沛的陽光金果奇異果在 Powerhouse Produce 類別中被提名並獲獎。佳沛北美市場營銷負責人Jeanne Wilson表示，很高興被表彰Zespri 對奇異果品質的承諾不僅僅是尺寸或產量，還有讓健康專家繼續支持佳沛陽光金果奇異果作為一種極其健康和美味的零食，這是一種榮譽！

奇異果米果開胃菜

佳沛全資屬於現任和前任奇異果種植者，全球團隊人數達850人，分佈於新西蘭的MountMaunganui 以及亞洲、歐洲和美洲各地。宗旨是通過奇異果的好處幫助人們、社區和環境蓬勃發展。Zespri與新西蘭2,800名種植者和海外的1,500名種植者合作，為消費者提供新鮮、健康且美味的佳沛綠奇異果、陽光金果奇異果和佳沛有機奇異果，致力於可持續發展，整個供應鏈 都有改進的領域，包括承諾在2025年將使用100%可重複使用、可回收或可堆肥的包裝材料，為環境做出更多真獻，並與合作夥伴合作，力爭在2035年實現碳正值（carbon positive）。詳情請到 zespri.com/en-US查詢。

奇異果奶油麵包增天風味

主廚特製奇異果沾醬，讓鮮蝦、牛排更美味。