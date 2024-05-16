4口家庭年收入低於4.84萬 政府贊助手機

今年6月1日開始， 一家四口如果年收入不超過48,400元，即符合資格獲得政府贊助手機服務。

加州 政府提供給18歲以上低收入 加州居民的普濟手機計畫， 現提供五寸半4G中文智能手機，每月不需付費用，無帳單，每年節省$600或更多。 可以全美任何地方無限打電話、發短信，也可以上網，現在增加每月6GB手機流量。還可無限免費去電中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大、墨西哥。

如果沒有參加公共援助計畫，但是年度總收入未超過以下限額，就有資格獲得加州免費手機：1個人年收入低於 23,400元 ; 2個人年收入低於31,700元 ; 3個人年收入低於40,000元 ; 4個人年收入低於 48,400元；每位附加人員 8,400元。

或家中的其他人參加了這些公共援助計畫中的任何一項，也有資格獲得免費手機：1. 有醫療卡白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計畫（LIHEAP）; 3. 有聯邦政府補助 (SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫 ; 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計畫（WIC）;7. 國立學校午餐計畫（NSL）。

申請地點阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park 626-234-8282,626-458-0689世界書局(大中華超市旁)。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博 ：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel 626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel， 626-872-2306， 626-366-9991富通通訊。