明晰眼科 使用IPL / RF乾眼症治療

明晰眼科(Clarity Advanced Optometry )，專精IPL/RF 乾眼症治療，近視矯正，青光眼白內障等檢查及治療。

主治醫師Tina Chiou (邱) 在台灣長大，在美國完成大學和博士學業。 她能說流利的普通話和英語，曾任La Jolla退伍軍人醫院保健住院醫師；紐約州 立大學視光學院視光學博士；加州大學 戴維斯分校學士學位。

Tina Chiou 醫師是洛杉磯地區為數不多使用Envision IPL/RF乾眼技術，治療乾眼患者的眼科醫生之一。 她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Tina Chiou醫師也熱衷於近視治療，她使用 Ortho-K、MiSight 隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，也是一名經驗豐富的驗光師，提供最高水準的眼科護理，治療青光眼以及與糖尿病和高血壓相關的眼部併發症 。

瞼板腺是一種會分泌油脂的腺體，它位於我們上下眼瞼裏面。瞼板腺開口位於眼瞼邊緣，眨眼睛時油脂就會從瞼板腺排出，油脂會在我們眼球表面形成一層保護膜，防止淚水蒸發，維持淚膜穩定及減少微生物的侵襲。所以瞼板腺分泌異常時，眼睛就會生病。

「乾眼症」是一種慢性病，長期用人工淚液可能會暫時減輕症狀。可是沒有先把瞼板腺功能異常治好眼睛是沒有辦法好好讓眼睛自然的製造好品質的淚水。有大約百分之八十五的乾眼症是因為臉板腺功能異常。一直看3C產品長時間帶隱形眼睛，動刀開過白內障或雷射手術，飲食習慣不良，糖尿病患者年長者等很多原因都會導致臉板腺功能異常。

Envision IPL/RF 是非侵入性、無藥物且持久的治療乾眼症的解決方案。 Forma-I 利用雙極射頻 (RF) 技術專門針對瞼板腺治療。安全采用電療熱敷，輕輕「融化」瞼板腺裡阻塞的奶油狀物質，幫助釋放殘留的油脂。打開阻塞的瞼板腺，可改善淚液的品質。熱刺激可以更加刺激膠原蛋白的產生，吸引白血球和幹細胞到該區域，對眼周細紋魚尾紋有抗皺作用。

Lumecca-I 脈衝光(IPL) 與傳統脈衝光不同，因其高強度光而脫穎而出。這種增強的光線可以更深入地滲透到皮膚層，從而有效治療發炎、眼部紅斑痤瘡和蠕形蟎蟲感染引起的乾眼症，療程短，由於其強度較高，與傳統 IPL 相比改善更快，患者可以享受更短的恢復時間。由於採用了先進的冷卻技術，患者在治療過程中幾乎感覺不到疼痛。 根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程。 治療通常持續15至30分鐘

透過電療和光解決發炎和瞼板腺功能異常的根本原因，InMode 的 EnVision 溫和的為乾眼症患者提供持久緩解和改善生活品質的機會。

可至 Clarity Advanced Optometry 體驗乾眼護理，眼睛的健康和舒適是該診所首要任務。乾眼症初診接受EyeMed 、MES 、Scan 、Blue View 、Tricare 、United Healthcare Vision、Medicare 、Blue Shield/Blue Cross。

洽詢電話626-268-3069, 一週營業七天營業，地址: 400 S.Baldwin Ave, spc A2. Arcadia.CA 91007 (Arcadia Mall 梅西百貨 旁 LensCrafters 裡面)。網址

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