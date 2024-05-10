蘇氏藥業 香港杏和堂、陳李濟藥品總代理

香港 杏和堂陳李濟藥廠成立於1979年，美國蘇氏藥業公司是其美加總代理，代理有著400餘年歷史的古方正藥-杏和堂陳李濟各項藥品（見圖）。

蘇氏藥業表示，清同治年間（公元1856 至1875年)，同治皇帝偶患感冒、腹痛吐瀉不止， 服用「陳李濟追風蘇合丸」奏效，遂欽賜「杏和堂」為封號，以資表彰。陳李濟追風蘇合丸驅風理氣，有效紓緩感冒，咳嗽痰涎，胸膈飽脹，頭暈目眩，產後風氣，嬰孩吐乳。治療感冒咳嗽，同時服用追風蘇合丸及附子理中丸效果更好。陳李濟附子理中丸補脾暖胃，主治中氣虛寒，夜咳不止，常吐寒痰，脾胃虛弱，不思飲食，中寒氣滯，遍體寒凍，老年氣弱。

陳李濟是由陳、李兩家始創於明朝萬曆27年（公元1600年）明未清初，自創立迄今，陳李濟藥廠不斷以地道中藥材精製高品質傳統中成藥。

香港陳李濟藥廠秉承祖訓，以真實為本，選料純正地道，足量配劑，務遵家傳古方炮製。配方通常包含人參、茯苓、黃芩等多種天然草藥成分。陳李濟藥廠之藥丸均由中藥材及蜂蜜合成，均因其經濟、療效顯著而能廣為流傳。陳李濟藥廠用蜂蠟及木蠟製成之外殼能確保被封裝之蜜丸長期保質。陳李濟藥廠能經營至今皆因品質穩定、堅持不懈。

同時有陳李濟養心寧神丸益精，固氣養心，主治憂思過度，驚悸失眠 ，頭暈目眩。陳李濟寧心補腎丸清心寧神，主治房事過多，腎水日虧，憂思過度，精神困倦。陳李濟婦科烏金丸、活血祛瘀，主治產後瘀血，月經失調，經期腹痛，跌打瘀傷。陳李濟琥珀抱龍丸平肝熄風、祛痰，主治吐乳，頭眩，痰壅胃翻，煩躁不寧，感冒發熱。

香港陳李濟產品系列，原裝進口，香港製造，現已全美上市。任何查詢可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。