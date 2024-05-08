我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

中國信託銀行 定存優惠利率最高可達5.18%

【洛杉磯訊】
中信銀最新的哈岡分行。
中信銀最新的哈岡分行。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出7個月定存5.18%年利率、以及12個月定存4.75%年利率，幫助客人達成儲蓄目標。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。7個月定期存款 5.18% APY，最低開戶金額為50,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須先開設個人/商業支票帳戶，最低開戶金額1,500美元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。最低開戶金額，需為新資金，而非從既有中國信託帳戶中轉出。詳情可至美國中國信託各分行洽詢。

由於手機支付越來越便利，中國信託銀行金融卡可綁定手機支付，讓你出門不用帶卡，更安全便利的消費結帳。還可透過中國信託 eWallet金融卡管理應用程式，全方位了解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷情況。保障客戶的財產安全一直是他們的首要目標，他們投入更多的資源，提供安全的網路銀行環境，讓客戶可以安心地數位理財。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案，並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢；房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。中信財富管理團隊，幫助你打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活，並保障你與你家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。了解更多詳情可上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

貸款 利率 支票

上一則

2024水之節5/11免費參加 有吃有玩有贈品

下一則

洛杉磯聯合學區：校園需更多綠地並對大眾開放

延伸閱讀

台美盃公益籃球賽 下周決戰

台美盃公益籃球賽 下周決戰
LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億

LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億
美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊
台灣中國信託金控捐款2,000萬元 協助強震災區重建

台灣中國信託金控捐款2,000萬元 協助強震災區重建
健康活力好媽媽／「偽單親」媽媽 朱若帝身苦心甜

健康活力好媽媽／「偽單親」媽媽 朱若帝身苦心甜
中國信託捐款台幣兩千萬 協助台灣震災

中國信託捐款台幣兩千萬 協助台灣震災

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了