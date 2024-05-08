5/19台灣流行搖滾創作歌手張震嶽 Yaamava'演唱會

張震嶽

【洛杉磯 訊】台灣流行搖滾創作歌手張震嶽，與美國歌迷們睽別16年之後，5月19 (周日) 晚，將來到南加州 Yaamava'Resort & Casino演唱。定名「搖滾嶽」的張震嶽演唱會，將掀起一陣專屬於他的搖滾熱潮。

張震嶽的音樂像是一本人生精選集，講述男孩到男人各階段不同的故事，從民謠、流行搖滾到嘻哈，他的創作與演唱在各式各樣的風格中自由穿梭。愛的初體驗、愛我別走 、自由 、思念是一種病等，均是喜愛音樂的歌迷耳熟能詳的名曲。

說起在美國開演唱會，張震嶽難忘2004年他曾在北美進行一連十個城市包括洛杉磯、舊金山 等的巡迴演出，迄今華人歌手皆不曾有過這樣輝煌的紀錄。2008年他熱邀音樂界大哥李宗盛、周華健、羅大佑組成了「縱貫線」樂團，阿嶽擔任鼓手，為期一年的54場的世界巡演，讓他在流行與搖滾音樂上交融更有體驗與成長。

張震嶽獨樹一幟的音樂風格，對80後的年輕人更產生了影響，他的歌曲大家朗朗上口，卡拉OK必點唱。陸續擔任過中國有嘻哈 、中國新說唱第一季與第二季的明星製作人兼評審。

張震嶽的詞曲創作，為不少華語歌創下排行榜佳績，包括任賢齊、莫文蔚、林憶蓮、A-Lin、蘇慧倫、李心潔等都是常合作的歌手。

此行北美僅此一場的張震嶽「搖滾嶽」演唱會，詳情可洽626-964-4747，網路訂票www.yaamavatheater.com 或www.jadeticket.com。

Yaamava'Resort & Casino，讓賓客在洛杉磯就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施，Yaamava'都為賓客締造一流體驗。不必遠赴拉斯維加斯，就能在 Yaamava'Resort & Casino玩得盡興。更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com 查看。