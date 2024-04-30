高麗蔘具有改善血液循環功效 入菜亦受歡迎

為期四天的 2024 年植物科學國際會議（ICSB）日前在密西西比牛津會議中心舉行。(圖／業者提供)

高麗紅參不僅可以作為日常膳食補充劑，安全食用，還可以作為主要配料加入喜愛的菜餚，如人蔘雞湯便一直受華人 的喜愛，包括在美國的華人。

由美國國家天然產品研究中心主辦，為期四天的 2024 年植物科學國際會議（ICSB）日前在密西西比牛津會議中心舉行（見圖），會議期間有一場名為「Efficacy and Safety of Korean Ginseng」的專題環節。此一年一度的國際學術會議，旨在匯聚用於人類健康的植物成分的研究、開發、測試、監管和商業化方面。

在這次的專題環節會議上，研究人員介紹了高麗蔘具有代表性的功效，如改善血液循環、增強記憶力、預防失智等，以及食用安全性方面的研究成果。

美國著名毒理學家 Laurie Carpenter Dolan博士（GRAS Associates）表示：「對高麗蔘作為食品成份的安全性評估顯示，紅蔘是一種安全的食品，不會產生不良反應，可以作為食品或膳食補充劑食用。」紅蔘被 FDA正式認定為安全有效的食品，在美國獲認證為 GRAS（公認安全）。

台灣台中市的中國藥 學暨中藥資源學系教授張永勳是傳統中醫藥領域的權威，他在會議上公佈了關於高麗蔘功效的研究結果。張博士還評論許多華人認為服用高麗蔘會使體溫升高是不正確的觀念。實際上，高麗蔘能溶解血液凝塊以改善血液循環。

與此同時，KGCUS 於去年（2023 年）在洛杉磯 附近設立其研發中心，並與著名大學和醫院合作，對高麗蔘的功效進行科學研究，包括臨床試驗。此外，KGCUS 還將繼續開發反映美國民眾需求的定製產品，並積極地向美國華人宣傳高麗蔘的功效和優點。

有關高麗紅蔘的更多訊息，可上網 www.KGCUS.com。