首都教育獲美國教育局認可 有資格發I20

首都教育學院(Capital Education Institute)獲美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資格為國際留學生頒發I20，協助申請F& M簽證。

該學院表示，蒙特梭利幼教師資證照課程可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪申請OPT 和美國工作簽證 。 20多年經驗的園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣， 輔助雙語教材，提高通過率。 經濟實用的留學與實習經驗。

專門從國內來學蒙特梭利課程的學員表示，最早聽說蒙特梭利教育理念，是國內一個做幼教的朋友，他們幼兒園引進了蒙氏教育，孩子們喜歡，他也對蒙氏教育並產生 了濃厚興趣，經過了解決定來美國學習。

剛來美國，人生地不熟，學校的工作人員了解情況後，主動幫忙聯繫解決生活上的困難，老師也特別鼓勵，隨時個別指導。 實習小時數已經修完，也成功得到實習學校的offer letter，學校幫辦了正式的OPT，爭取將來開辦一個自己的daycare。

課程亮點是不僅在學校學習專業理論課程，去幼兒園實習也是學習的一部分。 可以去幼兒園給孩子們展示教具操作，在學校可以不斷練習，加深印象。 在平時的實習時間，學校會有定期考核，有哪些做的不足的，考核老師會及時更正。

透過這樣紮實的學習與訓練，有些學員想進一步攻讀碩士學位，學校也提供相關的諮詢，美國有多所銜接AMS的證照課程，線上學習一年左右，快速完成蒙特梭利幼教碩士學位。

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