櫻花牌抽油煙機慶母親節 9折及免費安裝

櫻花牌R7261抽油煙機

「櫻花牌抽油煙機」在母親節 期間，推出「母親節好康特賣」提供9折及免費安裝優惠活動，優待期至5月31日為止，有關優惠詳情可電626-288-8621查詢。

「櫻花牌抽油煙機」南加州 總代理溫馨廚藝表示，台灣櫻花牌抽油煙機在業界擁有數十年好口碑，是一個國際品牌，更榮獲台灣精品獎，並於母親節期間推出好康特賣回饋消費者。 在台灣有近40多年歷史的「管理雜誌」，持續35年權威的「消費者心目中理想品牌」調查排行榜中，櫻花牌(Sakura)獲評選為2023年家居用品中，抽油煙機、瓦斯爐、和熱水器都是品牌的第一名，證明是同類型產品中的好品質和好口碑。

櫻花牌最新 R7261 近吸式電熱自動除油抽油煙機(見圖)，全黑玻璃造形設計，配合現代化廚房，外型時尚高貴典雅，吸力超強、噪音低、耐用、節能省電、智能風控等，揮揮手即可開關與調整風速，貼心設計讓你煮食過程更便利，並減少接觸機體時產生的油污指痕。

或可輕觸式控制面板，三段風速，專為配答4/6眼爐頭設計，23英吋最佳機身深度，搭配90度廣角擋煙板， 加大25% 攏煙面積，立即達到最佳抽力，滿足瞬間爆炒，達到排除大油煙需求。 並備有3分鐘延遲關機功能，散熱換氣，排除空氣中的剩餘氣味。開關機提示音，擋煙板三秒延遲收閤設計，安全鎖屏功能，預防清潔觸屏或兒童手指誤夾，櫻花牌的貼心設計讓你用得更安心。

另有電熱除油，一鍵清潔。高溫電熱10分鐘， 輕鬆除去內在難纏油污，實現由內而外的潔淨。免去手動拆洗的煩惱，告別骯髒油的風扇，讓你的抽油煙機長保穩定高效大吸力。特殊奈米塗層，讓外面不鏽鋼油網加多一道隱形防護，日常使用，只要以軟布輕輕擦拭油網表面，免卻拆洗更省心，後面不鏽鋼油槽容量增大，減少清洗頻率。1000CFM超強吸力，超靜音又省電，吊掛櫥櫃底或掛牆式均可通用。

溫馨廚藝「櫻花牌抽油煙機」專門店地址在8328 E. Valley Blvd., Rosemead, CA (位San Gabriel Blvd.,與Walnut Grove Ave.,之間)。