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4/26全民保險講座 用信託保護資產

【洛杉磯訊】
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全民保險表示，「信託」是美國立法保護有產階級的利器，高資產的人群可以用信託規避大量的遺產稅，而中產階級的民眾更可以利用「信託」保護資產，傳承給孩子，還能避免萬一孩子被告或婚姻不幸福，財產被外人瓜分。

華人普遍認為遺產分配問題應該等到年紀大了再來規劃，規劃的時候也不會跟孩子討論又或者認為只要有遺囑就夠了，卻沒想到意外隨時可能會發生，自己百年之後，孩子為了遺產的分配對簿公堂，不勝唏噓。孩子成年了，想幫孩子買房又擔心將來孩子婚姻不幸福，離婚時房產要被他人瓜分走該怎麼辦? 「灣區渣男」事件還歷歷在目，孩子因病過世，名下高額資產父母卻一分錢都拿不到。萬一女婿不贍養孫子、孫女，已經沒有收入的老人還需要肩負起贍養孫子女的責任，該如何應對?

隨著通貨膨脹，房價飆漲，遺產免稅額即將下調到600萬無上下，越來越多人將面臨遺產稅的問題。全民保險邀專業信託規劃律師 Frank 張志儀律師，於4月26日周五上午10點，在爾灣辦公室舉辦現場信託講座，內容包括：面對家庭突如其來的巨變，你將承受不可承受之痛，如何用「信託」提前為你分憂解勞，省下許多未知的麻煩及大量的遺產稅。孩子有心理疾病，該如何利用「信託」保護資產順利傳承給孩子？全款幫孩子買房，該如何預防將來孩子離婚，財產被瓜分一半？孩子不幸提早過世，為何父母不但不能繼承孩子的財產，還需幫別人養孫子?

線上報名: https://bit.ly/3Q3osk2 ；電話報名可撥打626-873-1618；講座地點: 980 Roosevelt, #200A, Irvine, CA。

全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 。爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA。網址 www.anyinsurances.com。

保險 爾灣 灣區

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