和富銀行 限時優惠定存6個月利息5.25%

服務亞裔社區已超過40年的和富銀行(Bank of Hope，投股公司Hope Bancorp, Inc.)，為了吸引大眾「讓存款穩健增長」，自即日起到5月13日推出「Promo Plus CD」定存限時優惠專案，到和富各分行開戶，最低開戶金額為1萬元，便可以享有定存6個月年利率5.25%的優惠存款。

和富銀行在洛杉磯 都會區便有超過20家的分行和貸款 辦事處。其中Walnut市、Diamond Bar市及爾灣，皆有設有分行方便華人客戶；希望能憑藉著「Promo Plus CD」定存限時優惠專案，以富有競爭力的利率，讓大眾能有財富不斷增長的收益。

1982年時由韓裔投資的和富銀行，總部設於加州 洛杉磯。該銀行以「銀行家，專家，好鄰居」的形象自豪，並以服務全美各族裔著稱，分別在加州、紐約、華盛頓、德州、伊利諾、新澤西、維吉尼亞、阿拉巴馬和喬治亞州設有 58 家提供全方位服務的分支機構。是美國第一家、也是唯一一家超級區域韓裔美國人銀行，截至2023年12月31日，總資產為191.3億元。該銀行是一家特許銀行，擁有聯邦存款保險公司(FDIC)保險，可保障客戶最高法律允許的最高限額存款。

該銀行還在西雅圖、丹佛、達拉斯、亞特蘭大、波特蘭、俄勒岡、紐約市、北加州和休士頓設有SBA小型企業貸款辦事處；北加州和西雅圖的商業貸款辦公室；南加州的住宅抵押貸款辦公室；在韓國首爾設有代表處。

和富銀行專注於為中小企業提供核心商業銀行各項服務，重點是商業房地產和商業貸款、SBA貸款和國際貿易融資。

和富銀行洛杉磯總部地址在3200 Wilshire Blvd., Suite 1400, Los Angeles, CA ，電話：213-639-1700。Walnut分行地址在19811 Colima Rd #100, Walnut, CA ，電話（909）979-8020。鑽石吧分行地址在2809 S Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA ，電話（909）718-2000。爾灣分行地址在14407 Culver Dr, Irvine, CA ，電話：（949）777-3777。

更多信息，可訪問網站：bankofhope.com。