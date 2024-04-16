美國基金之星與高盛集團成功舉辦投資私享會

4月15日，美國基金之星金融集團在加州 新港市的總部舉辦了一場專為高淨值客戶設計的投資 私享會。 這項活動邀請到了來自高盛 集團的資產管理副總裁 Bill Bailey 與高盛集團資產管理加州地區負責人 Calvin Darula ，共同探討當下經濟及金融市場的最新動態和投資趨勢。

美国基金之星金融集团 CEO 冯帆（Daniel）介绍集团最新发展里程碑

活動的亮點之一是由美國基金之星金融集團CEO 馮帆(Daniel) 介紹的集團最新發展，詳細展示了公司如何在維持業務成長和客戶服務品質的同時，也積極推動各項金融業務創新 。 精彩的問答也包含了主動式管理投資 Active Investing 與被動式管理投資 Passive Investing 的比較分析，該主題也引發了現場嘉賓的熱烈討論。

高盛集團資產管理加州地區負責人 Calvin Darula分享最新市場研究報告

Calvin Darula 在會上分享了高盛集團最新的市場研究報告，深入解析了美國經濟的最新發展動態及金融市場的未來趨勢。 他的演講不僅提供了宏觀經濟的全面視角，也針對當前市場變動提供了專業的策略建議，受到了在場嘉賓的高度評價。

高盛集團資產管理副總裁 Bill Bailey介紹投資方案

Bill Bailey 向在場的高淨值客戶介紹了高盛集團為高淨值客戶量身訂製的指數投資旗艦方案。 他詳細說明了該方案如何實現近乎1:1 的精準追蹤所選指數（如標普500、納斯達克、羅素2000等）的同時，透過有效的稅務策略（Tax Harvesting）大幅減少稅負， 長期以來綜合收益穩定超越純指數ETF投資，成為替代各類傳統銀行理財模型的絕佳解決方案。 Bailey 先生的分享讓客戶們對高盛集團的專業能力和服務深感信賴。

美國基金之星金融集團 CEO馮帆（Daniel）接受媒體採訪

會議的尾聲，現場嘉賓踴躍提問，場面十分熱烈。 從複雜的市場分析到個人投資策略，從宏觀經濟走向到具體投資產品選擇，問題涵蓋了金融投資的多個方面，顯示出與會者對未來投資趨勢的濃厚興趣和關注。

透過與高盛集團這樣全球頂級金融機構的高層次研討會，美國基金之星金融集團不僅鞏固了其作為華人 海外主流金融領域領導者的地位，也進一步展現了其對客戶服務和投資創新的持續承諾 。

隨著會議的成功舉行，與會者們對美國基金之星金融集團為其家庭進行的未來美元資產配置充滿了期待和信心。 這項活動標誌著在未來金融投資領域，美國基金之星與高盛集團將持續攜手前行，共創輝煌。