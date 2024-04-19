安卓第11代電視盒 母親節優惠價$169

中華數碼為慶祝即將到來的母親節，對新到貨的安卓最新第十一代電視盒，特別提供優惠價169元。(業者提供)

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此新到智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，速度最快圖像最清晰、節目最豐富。有大陸、台灣、北美、日本、韓國、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、歐洲和各國新聞，體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買所有節目永久免費。無月費或其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。在該店購買產品有保障，電視盒一年免費在店內維修保固。另外，該店還增設替其他廠家的電視機頂盒維修和升級，收費30元。

夏季快到，中華數碼還推出分體空調格力和大松安裝特價。冷暖兩用、安靜、省電、冷復蓋率比其他品牌高，主機5年保證。全部中國組裝原廠機器。

歡迎參觀展示廳，中華數碼地址8736Valley Blvd # A, Rosemead，電話626-382-9694。