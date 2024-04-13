春季易經講座 楊泰鵬教授主講

一般人認為易經是一門預測學，孔子也再三的強調易經可以讓人見微知著、見機知逆，甚至說易經可以前知而且「至誠如神」。曾在美國哈佛大學 MBA演講易經的楊泰鵬教授說，學會易經真的可以預知未來，因而他將在4月20日星期六下午3點到5點，發表他在河圖洛書發現可以預知未來的密碼。

楊泰鵬說，河圖是六千年前伏羲在洛水龍馬身上發現的圖案，圖案中東、西、南、北方向各有1組黑白符號密碼，接著在兩千年後大禹治水工程途中、又發現神龜背上有八組或黑或白的密碼，這是上天留給人類的禮物，解開密碼，透過64卦將可以與天溝通，將可以得到上天的指示，知道未來的吉凶，進而可以趨吉避凶。

下個月第三個星期六 5月18月，他將討論三元九宮，2024 是第九運的第一年，為什麼20年換一運，又為什麼換運的第一年都會有許多事情發生，因此可調整住家或公司的風水。這些問題都會在課堂裡得到答案。

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