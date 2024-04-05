AI專家將成為熱門政府職位

近日拜登 政府宣布，將加強所有聯邦機構的人工智慧 人員隊伍，目標是在今年夏天僱用 100 名人工智慧專業人員。

白宮管理和預算辦公室 (OMB) 在聲明中表示，所有聯邦機構都必須聘請首席人工智慧專家來監督人工智慧的道德和透明使用。副總統賀錦麗在新聞發布會上表示：「這是為了確保負責任地使用人工智慧，並理解我們政府必須有高級領導人專門負責監督人工智慧的採用和使用。」

據稱，除了僱用人工智慧官員外，這些機構還必須設立人工智慧治理委員會，就像國防部、退伍軍人事務部、住房和城市發展部以及國務院 已有的委員會一樣。根據美國辦公室的備忘錄，新的人工智慧職位為員工提供了一些主要福利，包括高達基本薪資 25% 的獎勵（加上額外乘以服務協議年資）。該辦公室還鼓勵各機構為擔任關鍵人工智慧角色的人員提，供靈活的工作時間表和遠距工作選項。政府招聘網站上列出的空缺職位顯示，某些處理人工智慧的 IT 專家的基本薪資最高超過143,000 美元。

根據新命令，各機構還必須證明他們對人工智慧的使用不會傷害公眾，如果不能，他們必須立即停止使用人工智慧工具。新政策還制定了聯邦機構必須在今年年底前採用的一系列指導方針，包括發佈人工智慧使用情況的年度清單，發布他們使用的任何政府擁有的人工智慧程式碼，並確保有人監督所有人工智慧工具。

政府人工智慧勞動力的擴張，是拜登人工智慧計畫的最新部分，該計畫始於10 月的一項行政命令，圍繞這項熱門技術制定透明度政策。