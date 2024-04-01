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北美晶星科技舉辦A I自動販賣機產品發表會

洛杉磯訊
新品發表會推出的全自動棉花糖機、販賣機、娃娃機、咖啡機、冰淇淋機等
新品發表會推出的全自動棉花糖機、販賣機、娃娃機、咖啡機、冰淇淋機等

3月30日下午，美國晶星科技集團公司在南加州洛杉磯聖蓋博喜來登酒店成功舉辦了盛大的新品發布會，向社區各界介紹AI零售販賣機器等智能新產品，並歡迎企業、商家及個人加盟，在AI時代共創事業輝煌。

與會的各界嘉賓
與會的各界嘉賓

發表會吸引了政界、業界同行、加盟商、合作夥伴的到場與關注。出席的嘉賓有聖蓋博新任市長吳程遠和市議員丁言愉、全美浙江總商會會長林光、洛杉磯中華總商會主席莊佩源、浙江經貿文化聯合會榮譽會長馬壯、奉商美國總會主席朱俊英、洛杉磯華人華僑聯誼會副主席雷惠榮、美國華人建築公會副會長劉鐵柱、美國華商聯合總會主席林德憲等100多位嘉賓，政商界嘉賓們致辭祝愿晶星公司在2024年取得更輝煌的成績，並共同見證了晶星科技集團公司在北美AI智慧產品創新發展的市場道路上所邁出的重要一步。

晶星科技集團發起人顧得耀致詞
晶星科技集團發起人顧得耀致詞

新品發表會上，晶星科技集團發起人顧得耀致詞，感謝各位嘉賓的到來，在嚴峻的國際市場狀況下，公司雖然取得了一定市場份額，但創業者應居安思危，要有正確的營銷賣貨思維，與時俱進，緊跟互聯網自媒體時代趨勢。 基於這樣的理念，公司的創新產品結合AI元素，並且已經搭建好一整套完善的售後服務網路管理系統。

顧得耀表示，對於在北美想創業的寶媽陪讀們、上班族想有副業的和想被動收入的、各個行業的老闆們想有投資少、管理時間成本低、即安全又有穩定收入增長空間的好項目，Ai智慧棉花糖機等新品是最佳選擇，提供全方位的完美合作商業平台，開發全方位合作加盟，希望和大家在競爭激烈的市場中都能站穩腳步。

顧得耀還分享了自己對市場的看法及創業的心路歷程的6個提醒。從現在起要全面了解和擁抱AI。 第二，商家必須謹記，賣貨思維從現在起必須全面轉變，因為商業的重心已經正式從產品轉移到了人群。 第三，因為網路的緣故，大量同質化的商品價格會越來越透明。 第四，滿足一個特定的人群需求就好，就是這個時代最有效的打法。 第五，一般人創業的門檻越來越低了，海量品牌的崛起將成為當下經濟下一輪發展的新動力。 最後，必須看到的一個趨勢，就是網路越發達，財富就越會往大企業集中；讓財富劇流向更有錢的人和地方。

發表會也邀請到2024年3月合作加盟商在現場簽約，在所有嘉賓共同見證簽約儀式。 加盟商表示，晶星公司提供了完善積極的售後培訓與保養維護支持，加盟後可立刻獲利，令他們非常有信心。

2022年初，晶星科技引進了切合美國市場的AI智慧棉花糖機（Cotton Candy Machine），集美食娛樂科技於一身的產品。2023年，公司與大量的業界合作，在全美包括加州以內的10多個州、18個城市鋪設了近200台AI智慧棉花糖機與主題樂園、星級飯店、購物中心、室內遊樂場、美食廣場 、自助餐、連鎖餐廳形成緊密的合作聯盟，AI智能棉花糖機以美味、時尚、智能娛樂等亮點，迅速風靡北美娛樂消費市場，為用戶帶來了全新的體驗並佔領了一定的市場佔有率。晶星科技也計劃在2024年推出更高技術含量的棉花糖機器，突破常規行銷，擴大合作領域，達成多贏願景！

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