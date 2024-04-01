北美晶星科技舉辦A I自動販賣機產品發表會

新品發表會推出的全自動棉花糖機、販賣機、娃娃機、咖啡機、冰淇淋機等

3月30日下午，美國晶星科技集團公司在南加州洛杉磯聖蓋博 喜來登酒店成功舉辦了盛大的新品發布會，向社區各界介紹AI 零售販賣機器等智能新產品，並歡迎企業、商家及個人加盟，在AI時代共創事業輝煌。

與會的各界嘉賓

發表會吸引了政界、業界同行、加盟商、合作夥伴的到場與關注。出席的嘉賓有聖蓋博新任市長吳程遠和市議員丁言愉、全美浙江總商會會長林光、洛杉磯中華總商會主席莊佩源、浙江經貿文化聯合會榮譽會長馬壯、奉商美國總會主席朱俊英、洛杉磯華人 華僑聯誼會副主席雷惠榮、美國華人建築公會副會長劉鐵柱、美國華商聯合總會主席林德憲等100多位嘉賓，政商界嘉賓們致辭祝愿晶星公司在2024年取得更輝煌的成績，並共同見證了晶星科技集團公司在北美AI智慧產品創新發展的市場道路上所邁出的重要一步。

晶星科技集團發起人顧得耀致詞

新品發表會上，晶星科技集團發起人顧得耀致詞，感謝各位嘉賓的到來，在嚴峻的國際市場狀況下，公司雖然取得了一定市場份額，但創業者應居安思危，要有正確的營銷賣貨思維，與時俱進，緊跟互聯網自媒體時代趨勢。 基於這樣的理念，公司的創新產品結合AI元素，並且已經搭建好一整套完善的售後服務網路管理系統。

顧得耀表示，對於在北美想創業的寶媽陪讀們、上班族想有副業的和想被動收入的、各個行業的老闆們想有投資少、管理時間成本低、即安全又有穩定收入增長空間的好項目，Ai智慧棉花糖機等新品是最佳選擇，提供全方位的完美合作商業平台，開發全方位合作加盟，希望和大家在競爭激烈的市場中都能站穩腳步。

顧得耀還分享了自己對市場的看法及創業的心路歷程的6個提醒。從現在起要全面了解和擁抱AI。 第二，商家必須謹記，賣貨思維從現在起必須全面轉變，因為商業的重心已經正式從產品轉移到了人群。 第三，因為網路的緣故，大量同質化的商品價格會越來越透明。 第四，滿足一個特定的人群需求就好，就是這個時代最有效的打法。 第五，一般人創業的門檻越來越低了，海量品牌的崛起將成為當下經濟下一輪發展的新動力。 最後，必須看到的一個趨勢，就是網路越發達，財富就越會往大企業集中；讓財富劇流向更有錢的人和地方。

發表會也邀請到2024年3月合作加盟商在現場簽約，在所有嘉賓共同見證簽約儀式。 加盟商表示，晶星公司提供了完善積極的售後培訓與保養維護支持，加盟後可立刻獲利，令他們非常有信心。

2022年初，晶星科技引進了切合美國市場的AI智慧棉花糖機（Cotton Candy Machine），集美食娛樂科技於一身的產品。2023年，公司與大量的業界合作，在全美包括加州以內的10多個州、18個城市鋪設了近200台AI智慧棉花糖機與主題樂園、星級飯店、購物中心、室內遊樂場、美食廣場 、自助餐、連鎖餐廳形成緊密的合作聯盟，AI智能棉花糖機以美味、時尚、智能娛樂等亮點，迅速風靡北美娛樂消費市場，為用戶帶來了全新的體驗並佔領了一定的市場佔有率。晶星科技也計劃在2024年推出更高技術含量的棉花糖機器，突破常規行銷，擴大合作領域，達成多贏願景！