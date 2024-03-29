升學規畫講座／IvyMax飛達教育學生獲名校青睞 頻創「逆轉勝」佳話

魏昕老師 - 飛達教育創辦人兼董事長

第3場： 2:00pm-2:30pm

主講人：飛達創辦人兼董事長魏昕（中文演講）

講題：2024 大學申請最新成功案例分享

第4場 ： 2:30pm-2:50pm

主講人：Dr. Yu-Provost of Franklin Academy（中文演講）

講題：Exploring Early College and Internship Opportunities： A Guide to UC Irvine and Franklin Academy's Program

Dr. Yu - Provost of Franklin Academy

在2024年競爭激烈的申請季節裡，飛達教育再次捷報頻傳，學生們成功斬獲常春藤 名校及其他頂尖學府青睞。這些榮譽不僅凸顯了學生個人能力的認可，也是IvyMax優質教育成果的良好體現。在眾多成功案例中，不乏許多「化腐朽為神奇」的佳話，讓原本普通的孩子們也有機會與頂級夢想學府結緣，成為教育界的熱門話題。

飛達教育與青少年教育的淵源追溯至2004年。當年，畢業於賓夕法尼亞大學的魏昕，與多位天使投資 人等教育及高科技領域的傑出人士，共同創立了IvyMax飛達教育。飛達教育團隊匯聚了多學科背景的博士學者、曾任職於ETS的資深閱卷與命題專家、知名大學面試官、以及教育教學經驗豐富的專業師資。這樣的團隊構成，使得飛達教育能夠緊跟美國名校的最新審核標準和流程，為學生提供最前沿的教學和申請指導。

不僅如此，飛達教育還為學生提供WASC認證學分班，AP課程以及AP Capstone Diploma項目等作為課內外學習的補充，提高學術競爭力，讓學生有機會在眾多學科中追求卓越。飛達教育還是眾多國際知名競賽的考點，受到AMC、F=ma 、USABO、USAMO等競賽主辦方的官方認證，為學生參加考試提供便利。

飛達教育從不止步於傳統的課堂教學，其創新的全球青少年領袖實習項目（GPL）更讓學生有機會實踐理論知識。從中國農村的微金融助農商業合作社，與哥斯達黎加的環保人士和生物學家並肩作戰，參與尼泊爾的人權運動，遠赴肯尼亞參與生物多樣性保護，這些體驗教育項目極大拓寬了學生的國際視野，提升了他們的跨文化交流和獨立解決問題的能力。

隨著每一位飛達教育學生步入名校的殿堂，這個在矽谷誕生的教育平台，證明了其深厚實力和飛凡遠見，不僅關注教育的現狀，更着眼於學生未來的光明，讓學生在大學階段以及日後的人生舞台上獲得成功。這是一所理解「教育即是影響力」的教育機構，每一步都緊跟著世界的脈動，為學生插上夢想的翅膀，助他們飛向更廣闊的天空。

本報訂4月6日（星期六）邀請教育專家透過Zoom舉辦「2024春季升學 規畫講座」，歡迎報名。註冊連結：https://shorturl.at/iCFN9，或掃碼註冊（見附圖）。