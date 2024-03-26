金氏牙科 經驗豐富價格實惠/先進植牙技術

【鑽石吧 訊】Oh kim's Dental 金氏牙科，是韓裔 醫師最早進入華人 社區的植牙中心，經驗豐富，該中心表示20多年來已成功植牙3萬5千次以上。診所環境好，設備先進，醫療團隊陣容強，多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求；有多間診療室專門用於植牙，根管治療，一般牙科等。

診所擁有最先進CGF、AFG植牙技術、及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE、 3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像， 從而快速正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。

在該診所接受過植牙的一位患者表示， 需要種植下顎第一大臼齒，整個過程沒有感到疼痛，就牙科手術而言這是最無痛的值得5顆星；而植牙通常很貴，但與其他地方相比，金氏牙科的價格相當實惠。該診所也進行其他類型的手術，例如根管治療、拔牙、牙冠和其他一般牙科手術。如果決定在該診所完成手術，他們會扣除諮詢費用。

該診所表示， 人工植牙好處多，讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。

金氏牙科由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師及多名醫師駐診，金院長有20多年豐富的臨床經驗。他表示，他們引進高科技醫療儀器，讓植牙的過程更嚴謹。如果健康允許，建議種植牙，植牙因置入人工牙根，用起來非常穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

該診所中文可洽April，電話909-594-7999，地址在3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar, CA 。