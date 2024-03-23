抓住Al投資機遇 3/27中午免費線上講座

2024年AI 熱潮掀起了股票投資 的一場革命，商人使徒網絡南灣全福會市，邀請富得資金管理公司執行長陳少豪博士，將於3月27日周三中午 12時-2時舉辦免費線上講座，探討經濟衰退通脹時代智慧理財、抓住Al投資機遇、降息 波動下的投資前景分析，講座Zoom ID： 821 480 7022。

講座中將探討：1. 2024年AI熱潮掀起了股票投資的一場革命。以AI五臺山為例，這五家全球領先科技巨頭擁有強大的技術和資源，其市場優勢和創新能力將重新定義未來的投資格局。將深入探討這些潛力股的優勢，以及如何在AI時代把握投資的脈動和機遇。

2. 美股持續高漲：是泡沫還是趨勢？美國股市的三大指數不斷創下新高，投資者紛紛猜測這股市的動能何來？究竟是什麼推動著這持續的上漲？將深入探討美聯準是否還有降息空間，以及估值是否過高是否存在泡沫，比較當今情況與2000年股市崩盤時的不同。

3. 投資策略：在降息來臨之際，2024年的市場前景充滿挑戰與機遇。隨著Fed降息的腳步漸近，熱錢不斷湧入市場，我們需要細緻分析市場波動以及投資機會。講座中將深入解析降息前後的市場變化，並提供相應的投資策略，助投資人在投資中脫穎而出。

4. 應對經濟衰退的理財之道：在經濟衰退中，做好理財管家至關重要。通脹經濟下的理財策略需要智慧和靈活性，講座中將提供一系列的理財建議，助你在經濟衰退中保值增值，成為有智慧的好管家。

講員陳少豪博士，擁有35年的美國股市資深經歷。於2008年在矽谷創立了Parah Capital Management LLC 富德資金管理公司，並擔任執行長兼首席投資官，負責制定投資戰略，領導研究小組預測市場，內部監測和分析。此外，陳博士也是Western Seminary西方神學院跨文化宣教博士，以及基督工人神學院教牧碩士。

他在基督之家服事了30年，目前，他也是矽谷生命河靈糧堂支持的優視電視台主持人，主持了財經趨勢與財經焦點等節目。同時，他也是美國主恩教會和灣區單身基督徒成長協會的同工，致力於傳講職場、單身、與理財信息，並經常受邀到各教會的退修會及工作坊擔任講員。