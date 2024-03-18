「老泓醬 」貴州酒鄉的醬香之珍， 率先登入紐約，3月23日歡迎前來體驗

贵州酒乡的酱香之珍「老泓酱 」，將參加由美中電子商務商會主辦， UNSRC Tai Chi Club ；中美青少年文化教育與創新交流協會(UCYC)，貴州老紅郎酒業有限公司協辦的「探索中國飲酒文化，道家和諧哲學 」活動，時間3月23日(周六)，下午4點至8點，地址在1500 Broadway ,suite 2800, New York。本次活動讓大家更加瞭解中國傳統文化，全面瞭解中國道教，儒家思想，文化習俗，美德和價值管的關係，讓友誼之酒不僅流淌在懷中，更融入兩國人民的心中，歡迎邀請親朋好友參加體驗。

在中國，茅台鎮自古以來就以它獨特、璀璨的釀酒文化而聞名於世。 而今，貴州茅台鎮迎來了一款令人驚豔的白酒新星「老泓醬 」。 這款酒以其獨特的醬香風味、濃鬱的歷史底蘊和精湛的釀造工藝，讓每位品酒師都為之傾倒。

「老泓醬 」這個名字深邃而傳神，彷若瀏覽時光長河，聞香知戀。 每一滴酒都是由茅台鎮選用的上等優質糧食釀造而成，歷經千錘百煉，精心釀製而成。 醬香濃而不濁，香氣撲鼻而不刺鼻，回味綿長而不苦澀。 入口頓時，酒香四溢，喚起心靈深處的醇美記憶。

「老泓醬 」不僅是一款酒，更是茅台鎮酒文化的傳承與創新，是對白酒釀造工藝的完美詮釋。釀酒過程中，嚴格遵循傳統工藝，同時融入現代科技力量，確保每一瓶酒都如絲綢般順滑。 每一次品嚐，都是對釀酒師智慧和匠心的讚美，是對茅台鎮酒業傳統的傳承。 如此完美的融合，讓「老泓醬 」成為名副其實的醬香之珍。

即將推出市場的「老泓醬 」將主要面向北美地區和粵港澳大灣區 市場。 因為將茅台鎮的釀酒技藝之精華傳播至遠方。 紐約、洛杉磯 和粵港澳地區的人文交融和繁榮繁華，正是「老泓醬 」獨特韻味的最佳彰顯之地。 每一瓶「老泓醬 」都如同是一次文化交流、一次心靈共鳴，為地區餐桌上增添一抹別樣的風味。 它不僅是貴州酒鄉的驕傲，更是中華酒文化的瑰寶。 願「老泓醬 」發揚中國酒的燦爛，暢華夏美酒情。