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大莊家The Cove豪華水上樂園 春假盛大開放

【特曼庫拉訊】

【特曼庫拉訊】春假來臨之際，大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 的The Cove水上樂園已重新開放。來自世界各地愛好戲水者，均可親往體驗佔地面積達五座美式足球場的水上樂園 (見圖)。

大莊家的酒店住客可免費入場The Cove ，而為了方便更多遊客使用，大莊家管理層決定將單日入場券、池畔涼亭、及陽光浴床等服務項目，採開放購券，票價50元附加消費稅。入場券可在The Cove入口登記處購買，如需提前預訂池畔涼亭及陽光浴床等服務可先電（888）732-4264洽詢。

佔地達4.5英畝的綜合性泳池The Cove擁有綠洲般花園氛圍，遊客在此可體驗四個豪華泳池、兩處水療護理池、兩架旋轉水滑梯、27座舒適的池畔涼亭小屋及六張超大池畔陽光浴床，戶外池畔酒吧提供18張水中座位及池中「Baja ledges」日光浴台。

「The Cove」主泳池總面積達7500呎，搭配服務的池畔酒吧提供新鮮精美手調特飲，該區僅限年滿21歲以上者入場。全家樂泳池面積達4,358呎，包含環繞整個泳池的六間池畔涼亭及兩架通入泳池深水區的旋轉水滑梯，適閤家同樂。

徜徉在池畔涼亭同樣可享受到各式飲料及燒烤等侍應服務，並可在兩間酒廊和池畔酒吧內享用特調雞尾酒。池畔餐點涵蓋各類春夏休閒美食，包括漢堡、薯條、玉米脆片、雞翅、沙拉及三明治，冰淇淋等供選。

The Cove還適合舉辦各項慶祝活動，包括生日慶祝派對及準新娘婚前狂歡派對。佔地達26,140呎的綠茵草坪相當適合舉辦各類私宴派對活動。

有關更多The Cove詳情，可登錄網頁 Pechanga.com/indulge/the-cove 或電（951）770-8457。大莊家地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯近一個半小時車程 。

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