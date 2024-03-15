中國用戶最大的線上旅遊平台 「同程旅行」3月15日開啟北美服務通路

旅遊市場正漸進趨熱，中國用戶規模最大的線上旅遊平台，「同程旅行」對旅遊市場具有多種解決方案和靈活的旅遊組合方式，使得旅行消費呈現更強的即時性，期能搶佔市場先機，帶動用戶。同程旅行3月15日舉辦開幕儀式，開啟北美服務通路，各大航空公司代表如國航、東方航空 、南方、廈門、國泰、華航、新航、韓亞航等皆到場祝賀(見圖)，正式在羅蘭崗建立服務站點，強化線下服務。

同程旅行為遊客提供一站式的旅行消費新體驗。將機票、酒店等“剛需型”旅遊出行產品與豐富的文旅資源相結合，著眼在產品和服務端的品質升級，打造線上旅遊行業的創新。

秉持讓旅行更簡單、更快樂的使命，同程旅行主要通過包括其騰訊旗下平臺、自有移動應用程式的線上平台，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂及各種配套增值旅遊產品及服務，能滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

同程旅行借助大資料及人工智慧 能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。透過對用戶體驗及先進技術能力的深入瞭解，同程旅行徹底改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。

同程旅行從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家，可助力旅遊行業的發展以及數位化。利用先進的科技進一步為供應商以及合作夥伴賦能，建立長遠的可持續合作關係。獲取最好的服務，最便宜的機票，最完美的旅遊體驗。同程旅行 諮詢電話626-269-0923, 626-269-0923, 地址18455 E. Colima Rd.,Rowland Heights。