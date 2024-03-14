【Begonia Place-” Where Life Flourishes”】為Rosemead大道注入新生命，為天 普市帶來卓越的居住體驗

Begonia Place（海棠里）坐落於南加州洛杉磯 縣的天普 市，是一座嶄新的綜合用途公寓社區，提供2至3居室的豪華公寓和19個頂層閣樓單元。 我們的公寓經由高成本投入和匠心獨運的精心設計，打造了非凡的生活體驗。 共有25種不同的戶型，總共提供了74個單元。 包括精選的島式多功能廚房，優雅轉梯，高端觸屏不鏽鋼家電，現代化可調節裝飾照明等。 每一處細節都體現了我們對居住品質的重視和對真材實料的堅持，旨在無縫融入您的生活方式，為您提供一個既高級靜雅又舒適的家。 此外，每個公寓都配有陽臺露台等室外空間，讓您可以盡情享受戶外時光，帶來真正獨一無二的公寓體驗。社區設施方面，我們提供了豐富的公共設施，包括設備齊全的社區娛樂中心、寵物友好環境、獨立的學習室、可預訂的會議室、先進的健身中心等。 此外，我們還擁有安全封閉的室內停車場，包括電動汽車充電站，為您的車輛提供安全保障。 而且，海棠里緊鄰員警局，周邊環境極為安全，為您提供一個安心的居住環境。

Begonia Place位於天普市的Rosemead大道，毗鄰I-10和I-210兩條主要高速公路之間，交通便利。 這裏距離帕薩迪納不到10英里，距離洛杉磯市中心不到15英里。 在我們的公寓周圍，您可以找到豐富的商圈以及連鎖餐廳，步行即可抵達大中華超市，德成行，Camellia Square和一些知名中餐廳。 十分鐘內可達聖蓋博中心商圈，帕薩迪納中心商圈，為職業人士和年輕家庭提供了便捷的生活場所。 除了便利的生活設施外，Begonia Place周邊還擁有天普市學區 的優質教育資源。 天普市學區是加利福尼亞州的頂級評級的公立學區之一， 涵蓋從學前班到K-12年級， 確保個人化的教育體驗。 而且緊鄰南加大 醫學院和加州州立大學等知名院校，對於尋求優質教育的居民來說，這將是一個理想的選擇。

無論是享受現代豪華的居住環境，還是周邊便利的生活設施，Begonia Place都將成為您在華人區生活的極佳選擇。 我們於3月16日正式開幕，現已接受所有公寓的申請，請立即與我們聯繫，預約您的私人參觀吧！ 聯繫方式：（626） 542-1365 官網申請：www.begoniaplace.com