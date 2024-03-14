池坊花道（Ikenobo）兩天展覽

池坊花道（Ikenobo）。(圖／池坊聖蓋博谷支部提供)

池坊聖蓋博 谷支部 (Ikenobo San Gabriel Valley Chapter )將於3月17日在San Gabriel Hilton 慶祝成立14周年，由支部長楊芙婷帶領多位老師和學生，共同展示各自花道的獨特之美。

兩天的展覽時間由17日早上10時至下午4時30分，及18日早上10時至下午4時，免費入場。地址 225 W Valley Blvd, San Gabriel（San Gabriel Hilton ）。

楊芙婷是池坊在美國的第一個華人 支部創設支部長，一生與花為伍，於1969年學習池坊至今，從台灣到美國，致力於池坊花道研習和傳承，以「花會友」藉花傳情，美化了環境也提升了心靈。

楊芙婷表示：「我們更努力的推廣，將美學融入當地社區，透過展覽、工作坊和課程傳遞了花道真善美的精神。成員們不僅在藝術上追求卓越，也積極參與社區活動，並將花道和諧之美，融入在我們生活之中」。

慶祝活動當天，他們將呈現日本 教授花道示範和花藝展覽，展出各創作者精心設計的作品，藉此傳達Ikenobo池坊花道的魅力和精神。

楊芙婷說，支部成立14年的歷程，見證了他們對花道藝術的不懈努力和熱愛。Ikenobo聖蓋博谷支部將繼續努力，並展現多元文化在花道藝術中的獨特魅力。池坊花道（Ikenobo）是日本傳統花道的傑出代表，起源可追溯至15世紀。