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Grand Seiko全新SBGW313腕錶 體現日式美學

洛杉磯訊
Grand Seiko 全新 SBGW313 腕錶完美體現日式美學。(圖／昌興珠寶提供)
Grand Seiko 全新 SBGW313 腕錶完美體現日式美學。(圖／昌興珠寶提供)

Grand Seiko腕錶以其卓越的精準、美感和耐用性融合，彰顯獨特的日本美學，在腕錶界獨一無二。昌興珠寶代理Grand Seiko多年，全新SBGW313腕錶 (見圖) 的粉色腕盤帶來清新春意。

昌興珠寶表示，Heritage Collection 是 Grand Seiko 的核心，強調平衡的設計並表達製錶工藝的純粹，體現獨特的Grand Seiko 日式美學。Heritage Collection 迎來新成員SBGW313 手動上鏈腕錶，在保持傳統工藝的同時，融合了現代設計元素，亦展現了日本工藝的卓越之處。這款腕錶繼承了1967年推出的44GS的經典設計，展現Grand Seiko風格，重新演繹經典，為佩戴者帶來全新的視覺感受。

Mt. Iwate (岩手山) 的白雪皚皚與春天盛開的櫻花交相互應，Grand Seiko為美國專屬型號SBGW313提供了靈感的源泉。粉色腕盤汲取了盛開櫻花的短暫美麗，在白雪覆蓋的雪山映襯下，櫻花樹粉色盛放。這款錶通過現代詮釋，改進44GS設計，從指針、錶盤到錶殼，呈現出以現代方式展現的日本美學之腕表。直徑36.5毫米，搭載手動上鏈機械 Caliber 9S64，提供了72小時的動力儲備。昌興珠寶指出，SBGW313 腕錶時尚品味和卓越工藝，為愛美柔緻人士腕間增添一抹獨特風采。

昌興珠寶開業54年，代理名錶珠寶品牌包括有寶璣﹑伯爵﹑Omega、Hearts on Fire﹑Bvlgari、 Chanel以及專營鑽石、翡翠﹑南洋珠﹑名牌千足黃金和男士珠寶等，親切有禮的店員提供專業意見及服務，更有名師駐店專修名錶、更換各種電池。昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 位140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 位18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網覽 www.chonghing.com。

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