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金然棧 北美華人創立臘腸品牌歡慶一百週年

洛杉磯訊

由北美華人創立的正宗臘腸與腌肉品牌「金然棧」歡慶一百週年的歷史里程碑！特於洛杉磯舉辦一場溫馨晚宴，回顧金然棧的豐富歷史，分享其多元產品的美食靈感及未來展望。

金然棧總裁David Lau介紹，金然棧於1924年在溫哥華成立，旨在提供北美華人家鄉口味。因口味道地廣受歡迎，1978年為拓展業務把原來家庭企業搬遷至西雅圖。2011年遷入華盛頓州肯特8萬尺新廠房，現有100名多元族裔全職員工。除了金然棧品牌的臘腸之外還有Yangtze 品牌的燒肉成功打入Wal Mart, Costco等主流大型賣場，將金然棧臘腸超越傳統亞裔烹飪，不僅適用於亞洲菜餚，還出現在像Bon Appétit等美食網絡平台上，受到各族裔推崇，為各國菜餚增添風味，從義大利通心粉、蛋餅到豬肉卷、煎蛋等。更開發出其他臘肉、全鴨和鴨腿等產品。

他又說作為百年品牌，金然棧精選美國冰鮮肉，堅持提供高品質腌製肉類產品，均經美國農業部(USDA) 核准的聯邦註冊肉品廠處理、製成，不添加味精。近年來，金然棧通過對工廠設施的投資與創新，金然棧展現對品質的不懈追求，獲得SQF國際安全品質食品認證，在營運的每個細節堅持，在烹飪界贏得了無數讚譽，受到華洋賣場、餐廳顧客的信任。

他介紹臘腸是源於古老美食智慧，精選優質肉品通過細膩調味和繁複工序，配合米酒、醬油、糖和香料，將肉品謹慎填入腸衣中通過風乾處理進行保存，保留臘腸豐富風味。臘腸是許多名菜不可或缺的重要原料，其香氣不僅飄散於亞洲的各個角落，包括越、星、馬、泰、菲和印尼，更透過海外華人的雙手，橫跨大洋，抵達包括美國在內的西方國家。為全球華人帶來家鄉的味道，也讓世界各地的人們感受到中國傳統美食的魅力。

金然棧的一百週年晚宴與洛杉磯的美食愛好者共同踏上一場豐富多彩的美食之旅，呈現金然棧臘腸和其他腌製肉品的豐富傳承和多樣用途。無論是經驗豐富的廚師還是烹飪愛好者，都能從金然棧產品中找到啟發創作非凡美食的靈感。作為製作正宗臘腸和腌製肉的領導品牌，金然棧在過去一世紀中始終堅持品質與傳統，成為全球廚房中的信賴之選。金然棧多元化的產品系列，持續為全球的烹飪藝術帶來創新與靈感。

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