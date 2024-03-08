3/9南加優質特殊貸款計畫產品宣傳會

萬通貸款負責人James Jin（右起）、Kelly Ke及Chris Chen。（業者提供）

GMCC萬通貸款 (General Mortgage Capital Corporation) 南加州 優質特殊貸款計畫產品宣傳會，將於3月9日 (周六) 下午2點至4點，在135E, Live Oak Ave, Arcadia 舉辦。報名聯絡方式[email protected]，或電626-389-7990洽Tina Yuan， 626-378-8489洽Chris Chen，626-905-3577 洽Karen Liang ， 909-569-2237洽 Kelly Ke。

GMCC萬通貸款是直接放款Lender，業務範圍擴展至全美48個州，擁有近600名貸款顧問，總部位於矽谷，與華爾街眾多投資銀行、房地產基金機構直接合作，對應客戶貸款需求，數額從10萬起步，最高可達400萬，特批高達1千萬。

GMCC萬通貸款有不查報稅收入貸款計畫，還特別推出了外國人無需收入證明、下飛機入境美國等各種簽證均適用的貸款計畫。首付 40% 無需信用分數，即可貸款高達200萬。

另外還有比不查收入更簡單方便的貸款計畫，適合目前退休或正在換工作的人士，無需收入證明。更有快速審批低利率的優惠房屋貸款。

GMCC是自行整合自行貸款的銀行，最少金額10萬起，最高金額可貸至400萬。內部審核，放款迅速。為了讓更多的華人 貸到款，特別規畫了諸多適合華人的貸款計畫。

另外還有無需償還的購房計畫1萬5千元，針對特定縣州，加州共13個縣、麻塞諸薩卅4個縣符合要求，該案僅適用於購買及自住屋，不是首購者亦符合資格，詳情可免費諮詢。

東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，位130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分部新址位740 Roosevelt #100,Irvine ，電話949-377-2528。聖地牙哥分行949-880-6066，位5405 Morehouse Drive, STE 245 。網址www.gmccloan.com，電郵[email protected]。