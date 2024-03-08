楊泰鵬易經講座 3/16登場 今年六堂課

一提到「易經」大家就想起算命、看風水、卜卦，其實易經的精華在64卦，懂了64卦，你就懂了人生。64卦的知識包括一切古今中外人情世故、天文地理、自然科學。

第一堂課時間3月16日星期六下午3時至5時。上課地點在美國易經教育基金會/聖德佛堂，地址17340 Temple ave, La Puente CA，電話626-374-969。 www.TaoDf.com。

主講人楊泰鵬教授，去年受邀去中國大陸世界易經大會演講「易經與科學」，以科學的角度為易經清洗一般大眾對易經的迷信誤解。他說，學會64卦可以：1. 借古鑒今，易經裡提到的歷史故事可以讓我們避免重蹈覆轍；2. 見微知著，卦爻的變化讓我們從事情的小細節，知道事情的大真相；3. 見機知逆，中庸裡說至誠之道，可以前知，國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。易經教我們至誠之道，有了至誠之道，自然可以預知未來。

易經教育基金會創辦人楊泰鵬教授強調，今年的講座是易經學習中的精華部分，歡迎聽講。今年講座只有六堂課：從三月開始每月逢第三個週末：3/16，04/20，05/18，06/15，07/20、08/17，時間都是3點到5點，課後茶點招待。課程內容涵蓋64卦的乾、坤、屯、蒙、需、訟、師、比、小蓄、履、泰、否等12卦，這些卦象都是屬於人類文明初期，青陽期所發生的一些因果，也是一個人在年輕的階段要面對的問題及答案。楊泰鵬說，懂了64卦以後，八字算命、風水吉凶、預知未來命運的智慧自然就會像挖到噴泉一樣，洶湧以至。