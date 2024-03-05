話劇「空姐空姐空姐」成功盛大上演，場場爆滿

話劇「空姐空姐空姐」成功盛大上演

日前，由中美華人 戲劇聯盟攜手紅杉教育集團傾情製作的2024年度戲劇「空姐空姐空姐」，兩場演出，場場爆滿，劇情在笑聲中，把都市男女最糾結、最隱密的情感搬上舞台，十位演員高水準的實力演出，讓現場觀眾在開懷大笑之後，深思愛情與婚姻的真諦，演出圓滿成功。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太釙，中美華人戲劇聯盟創辦人楊洋

中國駐洛杉磯 總領館文化參贊王太鈺、領事毛勤，亞凱迪亞市議員王愛琳、美國鷹龍傳媒董事長蘇彥韜，資深電影人穆曉橙、好萊塢華裔 影星李靜、銀河少兒劇團團長王

淥，南加州 美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉，南加 州華人社團聯合會主席陳慧碧、總會主席熊文勝等各界僑領觀看演出。

中美華人戲劇聯盟創辦人，演員楊洋發表感謝致辭

該劇是疫情久別舞台4年後首次恢復劇場演出，本次「聯盟」派出了史上最豪華演員陣容與強大的幕後團隊。「空姐空姐空姐」攜手紅杉教育集團創始人Connie Sun共同主辦

，楊洋、Eddie Chen擔任聯合製作人，北京電影學院導師陳兵教授劇本支持，國家一級演員梅花獎/文華獎，雙獎得主蘇金榜坐陣執導，十位演員由葉沛霖Patrick Ip、何金明Jimmy Hope、王新宇Z、Eddie Chen、崔楠、Maggie Chen、Michelle Liu、Marina S.、 石榴Ciel Shi、楊洋傾情出演。十位演員大部分畢業於中美兩國最高的藝術學府，也付出了大半年的努力，用精湛的演技與個人魅力征服了現場的每一位觀眾。

演出結束後，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺致辭表示，沒想到洛杉磯有這麼出色的演員和出色的表演，大家知道話劇在各個藝術門類裡面是最難的，話劇每一次的表演都是一場全新的創作，所以這個舞台是特別考驗演員的表演，台詞功底及對劇本的掌握。非常高興，演員們對藝術的執著，傳播中華文化共同促進中美人民之間的友誼。

演出結束後 演員們集體謝幕

中美華人戲劇聯盟是洛杉磯專業的華人話劇團體，以打造洛杉磯最專業的華人演出團隊以及每年一部大戲為目標，成立至今已經為洛杉磯的華人觀眾奉獻了多部叫好又叫

座的年度大戲「情感調解室」、「瘋狂戲劇團」、「離婚了，就別再來找我」「隱婚男女 」及洛杉磯第一部親子劇「媽媽的衣櫃」、中美兩國重點文化交換項目兒童劇「

成語魔術方塊」等。

現場還有非華裔觀眾，跨越語言困難，更有觀眾連續購買兩場門票，只為一睹兩組演員不同演繹，這幾天的華人社交圈，儼然被「空姐空姐空姐」刷爆，一部精彩的開年

大戲拉開了洛杉磯戲劇市場的大幕，期待中美華戲劇聯盟為觀眾奉獻出更多更好的戲劇作品，再創輝煌！