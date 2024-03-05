Citi花旗銀行 送24K純金贈禮至3月30日截止

Citi花旗銀行推出的新春促銷活動，是根据客戶存入存款的金額，贈送今年龍年的24K純金贈禮，自推出後由於利息不錯贈品又精美，相當受歡迎；這項贈送活動至3月30日截止。

Citi花旗銀行為華人 社區特別推出的新春促銷活動，不論新客戶或現有的Citi客戶，都可以根據合格存款的金額，獲得今年的龍年24K純金的不同贈品。

此項贈品是Citi專為2024龍年新春獨家設計，融合非凡匠藝與傳統生肖文化。除了有Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛Dragon Peak」24K純金擺飾、還有18K金金墜、24K純金金墜、24K純金加銀的金銀手鐲、以及24K純金的金手鐲，均具紀念意義。贈送內容視存款金額決定，存款金額自2萬5千元起至一百萬以上。

存入金額及贈品如下：存入$25,000 - $49,999.99 ，獲贈獨家 18K 金龍鱗金墜，零售價149 美元。存入$50,000 - $99,999.99，獲贈獨家24K金無盡歡樂龍金墜，零售價250 美元。存入$100,000 - $199,999.99獲贈獨家24K金龍 at Play 金墜，零售價值400 美元。存入$200,000 - $499,999.99 獲贈獨家 24K 金銀龍手鐲，零售價值650 美元。存入 $500,000 - $999,999.99獲贈獨家24K龍運鼎盛擺飾（Dragon Peak），零售價值$1,049 美元。存入一百萬元以上，贈送以上四項24K純金贈品，零售價值$2,500。

「龍」字出現在許多中國成語中，代表吉祥與宏願；諸如龍飛鳳舞、龍馬精神等祝福語，也經常將優秀和傑出的人比作龍，衍生出望子成龍、飛龍在天等詞。龍年生育的孩子尤其受歡迎，用「龍」字為寶寶起名的現象也很常見，代表了家長對孩子未來的期盼與祝福。

Citi意識到龍在亞洲文化中的象徵性地位，了解華人客戶的價值觀和財務需求。Citi並提供強大穩健的財務方案以滿足民眾的需求。此促銷活動於3月30日截止。可親臨你當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

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