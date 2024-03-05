我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

Citi花旗銀行 送24K純金贈禮至3月30日截止

洛杉磯訊

Citi花旗銀行推出的新春促銷活動，是根据客戶存入存款的金額，贈送今年龍年的24K純金贈禮，自推出後由於利息不錯贈品又精美，相當受歡迎；這項贈送活動至3月30日截止。

Citi花旗銀行為華人社區特別推出的新春促銷活動，不論新客戶或現有的Citi客戶，都可以根據合格存款的金額，獲得今年的龍年24K純金的不同贈品。

此項贈品是Citi專為2024龍年新春獨家設計，融合非凡匠藝與傳統生肖文化。除了有Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛Dragon Peak」24K純金擺飾、還有18K金金墜、24K純金金墜、24K純金加銀的金銀手鐲、以及24K純金的金手鐲，均具紀念意義。贈送內容視存款金額決定，存款金額自2萬5千元起至一百萬以上。

存入金額及贈品如下：存入$25,000 - $49,999.99 ，獲贈獨家 18K 金龍鱗金墜，零售價149 美元。存入$50,000 - $99,999.99，獲贈獨家24K金無盡歡樂龍金墜，零售價250 美元。存入$100,000 - $199,999.99獲贈獨家24K金龍 at Play 金墜，零售價值400 美元。存入$200,000 - $499,999.99 獲贈獨家 24K 金銀龍手鐲，零售價值650 美元。存入  $500,000 - $999,999.99獲贈獨家24K龍運鼎盛擺飾（Dragon Peak），零售價值$1,049 美元。存入一百萬元以上，贈送以上四項24K純金贈品，零售價值$2,500。

「龍」字出現在許多中國成語中，代表吉祥與宏願；諸如龍飛鳳舞、龍馬精神等祝福語，也經常將優秀和傑出的人比作龍，衍生出望子成龍、飛龍在天等詞。龍年生育的孩子尤其受歡迎，用「龍」字為寶寶起名的現象也很常見，代表了家長對孩子未來的期盼與祝福。

Citi意識到龍在亞洲文化中的象徵性地位，了解華人客戶的價值觀和財務需求。Citi並提供強大穩健的財務方案以滿足民眾的需求。此促銷活動於3月30日截止。可親臨你當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊可瀏覽 www.citigroup.com 。

華人 投資 證券

上一則

南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕

下一則

午餐盒爆糾紛 華男告美聯航

延伸閱讀

退休基金大漲 百萬元退休金帳戶增加11%

退休基金大漲 百萬元退休金帳戶增加11%
皇佳商業銀行推出空前優惠現金紅利 優惠截止3月8日2024年

皇佳商業銀行推出空前優惠現金紅利 優惠截止3月8日2024年
大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶

大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶
Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天

Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天
回饋客戶， Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天

回饋客戶， Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天
回饋客戶 Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天

回饋客戶 Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋