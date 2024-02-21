我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

帶薪病假變五天 華興保險企業雇主講座

【洛杉磯訊】
聖蓋博埸參與組織及主講人合影。
聖蓋博埸參與組織及主講人合影。

華興保險舉辦多場勞工法稅法講座，免費提供南加州企業雇主最新勞工法及稅法資訊，日前聖蓋博谷專場吸引近三百位企業雇主、人事高管參加，2月22日安大略專場，2月29日歐文代爾專場仍持續接受報名。

演講主題圍繞在勞工法及最新稅務規劃，包括帶薪病假增加、聯邦新推出的企業透明法案、最低薪資與加班費的調整。講座邀請包括聯邦中小企業管理局、聯邦勞工部工資與工時部門、聯邦稅局、洛杉磯郡消費者和商業事務部、公平就業機會委員會等相關人員主講。

其中賴威寧律師解析勞工法議題，包括帶薪病假從三天變五天、最低工資調整、勞工法海報張貼定等。今年1月1日起加州員工將有權使用每年5天或40小時的帶薪病假，雇主可選擇以累計政策、為員工每工作30小時至少可累積1小時的帶薪病假，雇主也可以自行定義累計方式，但需要符合一定標準。預付政策（Up Front Policy）則是在一年的開始提供全額帶薪病假，計年方式也可以以員工入職日、或其他12個月的周期計。今年加州最低工資調至每小時16元，但若當地政府有更高最低工資標準，需以更高標準支付。同時4月起，大型連鎖快餐集團員工最低工資將提高至每小時20元；6月起醫護機構員工最低工資將逐步提高至每小時25元。

會計師張青提到聯邦政府甫啟動「企業透明法案」，規定在美國境內註冊的C Corp、S Corp、LLC、Partnership和商業信託等小企業必須向財政部「金融犯罪執法中心」（FinCEN）登記，提交公司所有人與股東資料。企業雇主須透過FinCEN的網站提交，而非經過報稅表格申報，未按時申報的罰款是每天$500（最高$10,000）和/或刑事處罰。員工人數超過20人、營業額超過500萬元的企業可以豁免申報。

華興保險總裁張國興也提醒企業雇主，法律年年有變化，雇主需不斷學習跟上新法規調整速度，提升自我知識，才能避免傷財耗時的勞工訴訟與獲得節稅最新資訊。

講座報名電話626-333-1111華興保險或上官網www.Kcal.com。

勞工部 加州 保險

上一則

豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

下一則

華埠金龍遊行 鑽石吧華人市長劉栩林寫歷史

延伸閱讀

加州獨居男餵食比特犬遭撕咬致死 朋友發現遺體

加州獨居男餵食比特犬遭撕咬致死 朋友發現遺體
共和黨眾議員辭職潮 5名具影響力的委員會主席出走

共和黨眾議員辭職潮 5名具影響力的委員會主席出走
無證移民襲警案 聯邦譴責市府拒調查

無證移民襲警案 聯邦譴責市府拒調查
加州破獲零元購集團 亞馬遜赫見贓物販售

加州破獲零元購集團 亞馬遜赫見贓物販售
房匙計畫撥款6新項目 建369套住房

房匙計畫撥款6新項目 建369套住房
疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元