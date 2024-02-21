帶薪病假變五天 華興保險企業雇主講座

聖蓋博埸參與組織及主講人合影。

華興保險 舉辦多場勞工法稅法講座，免費提供南加州 企業雇主最新勞工法及稅法資訊，日前聖蓋博谷專場吸引近三百位企業雇主、人事高管參加，2月22日安大略專場，2月29日歐文代爾專場仍持續接受報名。

演講主題圍繞在勞工法及最新稅務規劃，包括帶薪病假增加、聯邦新推出的企業透明法案、最低薪資與加班費的調整。講座邀請包括聯邦中小企業管理局、聯邦勞工部 工資與工時部門、聯邦稅局、洛杉磯郡消費者和商業事務部、公平就業機會委員會等相關人員主講。

其中賴威寧律師解析勞工法議題，包括帶薪病假從三天變五天、最低工資調整、勞工法海報張貼定等。今年1月1日起加州員工將有權使用每年5天或40小時的帶薪病假，雇主可選擇以累計政策、為員工每工作30小時至少可累積1小時的帶薪病假，雇主也可以自行定義累計方式，但需要符合一定標準。預付政策（Up Front Policy）則是在一年的開始提供全額帶薪病假，計年方式也可以以員工入職日、或其他12個月的周期計。今年加州最低工資調至每小時16元，但若當地政府有更高最低工資標準，需以更高標準支付。同時4月起，大型連鎖快餐集團員工最低工資將提高至每小時20元；6月起醫護機構員工最低工資將逐步提高至每小時25元。

會計師張青提到聯邦政府甫啟動「企業透明法案」，規定在美國境內註冊的C Corp、S Corp、LLC、Partnership和商業信託等小企業必須向財政部「金融犯罪執法中心」（FinCEN）登記，提交公司所有人與股東資料。企業雇主須透過FinCEN的網站提交，而非經過報稅表格申報，未按時申報的罰款是每天$500（最高$10,000）和/或刑事處罰。員工人數超過20人、營業額超過500萬元的企業可以豁免申報。

華興保險總裁張國興也提醒企業雇主，法律年年有變化，雇主需不斷學習跟上新法規調整速度，提升自我知識，才能避免傷財耗時的勞工訴訟與獲得節稅最新資訊。

講座報名電話626-333-1111華興保險或上官網www.Kcal.com。