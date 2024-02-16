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福全健保 推動健康平等 南加年度同比增長112%

洛杉磯訊
CEO 李明
CEO 李明

「福全健保」於推動健康平等的努力下，在南加州年度同比增長112%。其健康計劃注重文化包容，如今已擁有逾22,000 名會員，並持續受到服務資源不足的年長族群青睞。

2021 年，Clever Care Health Plan Inc. (福全健保 - Clever Care) 推出了聯邦醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage Plan），該計劃專為原本缺乏醫療服務資源的健保受益人設計，用他們習慣的語言，提供尊重並維護受益人文化價值的健保服務。

福全健保由李明(Myong Lee見圖)和範協(Hiep Pham)創立，透過全面的語言服務將東西方醫學的理念和療法融為一體，如今已成功連接並培養了一個高品質的醫療保健社群。在創辦人李明的領導下，福全健保的會員數在上一年度開放註冊期AEP中有顯著增長，目前預計將成為南加州核心縣中增長排名前5的健保計劃。

福全健保的創始人們因見證了父母在醫療保健系統中面臨的挑戰，而公司的創立即起源於他們的親身經歷。CEO李明的父母是第一代韓國移民，他見證了他的父母如何在英語能力有限的情況下、管理他們的醫療保健。他認識到，許多大型醫療健保計劃對於美國亞太族裔需求的關注存在不足。「語言永遠不應該阻礙你獲得應有的優質醫療保健」，李明說：「福全健保及其合作的醫療服務提供者採取了尊重文化、以患者爲中心的服務方法，致力於賦予會員在他們的健康管理上更有參與和建議的機會，讓他們能獲得更優質的醫療保健。」

福全健保紮根於社區，自成立之初就將不同的健康、保健和社區資源匯集到一個文化統一的保健生態系統中。福全健保透過消除傳統隔閡和促進各方協作，不僅提高了會員獲得健保質量，更彰顯社區和文化傳播的活力。福全健保與當地超市/健康食品店、東方養生專家以及志同道合的醫療提供者網絡，建立了意義非凡的合作關係，從而豐富了會員的選擇範圍。

福全健保聯邦醫療保險優勢HMO計劃，精心打造了符合會員文化需求的獨特承保方案，如拔罐、按摩和反射療法等，會員還可以用靈活津貼購買800多種中草藥保健品和非處方藥（例如紅參或燕窩），以及支付高爾夫、健身房會籍、太極拳、瑜伽及其它多項東方保健療法。此外，福全健保的計劃提供廣泛且無需轉診的針灸承保。

福全健保的會員享有廣大的醫療網絡，包括超過15,000家醫療機構、50多家領先醫院、600多名網絡內針灸師、以及2,000多名雙語醫生和東方醫療養生專家，公司大約 70%的員工是少數族裔。此外，福全提供了七種不同語言的會員服務熱線，包括韓語、越南語、國語和粵語等。2023 年，絕大多數 (84%)的會員表示傾向於用非英語的語言與客服代表交談，其中47%的會員選擇韓語，21%的會員選擇越南語。福全健保的服務團隊積極為會員提供幫助和支持，包括預約看診、安排交通、協助與醫療網的溝通，甚至提供常規醫療服務以外的額外幫助。

福全領導層面臨的一項重大考驗，便是設計出一款他們願意為自己家人註冊的健保計劃；而李明的台灣岳父岳母正是福全健保計劃的忠實會員。李明說：「福全健保的目標始終是滿足長者的需求，並透過服務向他們的勤勞、毅力、和堅定致敬，確保他們獲得應有的醫療保健。」

瞭解更多資訊，可訪問 http://www.ZH.CleverCareHealthPlan.com 。福全健保 總部位於加州 Huntington Beach，是一項聯邦醫療保險優勢計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的 Medicare 計劃。

健保 聯邦醫療保險 加州

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