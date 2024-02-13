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Ramon吳說明會 賭城環線系統對地產影響

洛杉磯訊

拉斯維加斯地產專家Ramon吳，將於2月16日、17日及18日（周五、六、日），在洛杉磯舉辦的三場地產說明會，講解拉斯維加斯的房市，及回答許多房地產熱點問題。 現場將發放2024精美小月曆、冬天保暖的小帽手套、和手機支架等小禮品，和抽一位免費兩天一夜拉斯維加斯遊幸運者。

座位有限，預約電話702-334-7767，微信ID「vegas1688」。 更多資訊可上網www.TV4WU.com，博客vegas168.blogspot.com。

講座時間是16日下午1時至4時，地址21680 Gateway Center Dr #110, Diamond Bar（Sky Vision）。 17日下午1時至4時，地址2390 Huntington Dr, San Marino（Sky Vision）。18日下午1時至4時，地址1414 S. Azusa Ave Unit B-18 West Covina（金管家）。

此次講座將探討：1) 美國 (中央銀行) 聯邦儲備銀行會今年估計， 會降3次到6次的利息，什麼時候開始。 2) 是否有沒有收入驗證的房屋貸款，只需要 5% 的首付。3) 聽說加州有370億的赤字預算，那麼內華達州呢。4) 加州2024年有 (五個) 對於房東非常不利的新法。5) 賭城 到 L.A. 子彈列車什麼時候要破土。6) 賭城高鐵終站有 110個acres到底在哪裡。7) 聽說勞工集團正在聘請11,000個工人準備施工，是真的嗎。8) 報告拉斯維加斯房價上漲速度是薪資的5倍。9) 超級盃飯店房價標破 $1,000美金一晚。10) 聽說 Vegas 的房地產稅只有 0.5%+ 是真的嗎。11) 哪裡有2,700多呎的母子屋 60多萬起。12) 哪一個建築商可以提供30年固定的利息 4.5% 。13) 聽說市場上可以找得到50多萬，有五個房間獨立屋的租金可高達$3,500美金是真的嗎。14) 有不收取管理費的物業管理服務，並且可以保證租金。15) 哪個地方可以找到50萬有三間套房的獨立屋。

Ramon吳表示，2023年馬斯克隧道初創公司的地底隧道計畫 Vegas Loop ，獲得拉斯維加斯市議會的批准，隧道將擴展至舊城區，預計未來每小時能運送 5 萬 7,000 名乘客。自 2021 年 4 月起開始投入使用以來，Boring 公司的 LVCC Loop 在 LVCC 舉辦會議期間，在運送乘客方面發揮了重要作用。 到目前為止，該系統的峰值運量已超過每小時4500人次，每天約32,000 人次。

如今，建造大拉斯維加斯環線系統，預計將由 68 英里長的隧道組成，橫跨拉斯維加斯的 93 個車站。 維加斯環線將使乘客能夠前往拉斯維加斯大道上的賭場、Allegiant 體育館、拉斯維加斯市中心，甚至哈里-里德國際機場等重要地點。未來在拉斯維加斯生活會更加便利。目前正在建設的主要維加斯環路將包括LVCC 環路、及未來的服務延伸項目。 

加州 租金 房地產

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