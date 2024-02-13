365 Solar太陽能計畫 節省電費 獲免費續電池

2024年1月起，南加州 Edison電力公司實施6.2%的漲價，覆蓋所有用戶，使電費漲幅遠超通膨水平，使南加 州用户增加不少壓力。

365 Solar公司表示，目前Sun Power總公司宣布推出新的蓄電池補貼計劃，屋主無需投資 ，每月電費還可享有電費折扣，並可獲得免費蓄電池，合格用戶更可在未來免費更換新蓄電池。這一蓄電池計劃不僅可與太陽能聯合申請，也可單獨購買安裝，購買用戶還可享受30%的聯邦退稅優惠。

安裝太陽能系統可以成為一項長期的投資，因為太陽能系統的壽命長達20至30年甚至更長。通過蓄電池不僅可以自給自足，還可以把白天存下来的低價電投入在晚上最貴的期間使用，為民眾節省更多電費。

365 Solar公司以一位電車用戶為例，他家電車每月充電600度+家庭用電及游泳池1000度，每月付給電力公司600多元電費，在該客戶通過免費太陽能計劃成功申請後，沒有投資一分錢，每月電費打了5.5折，同時獲得價值30,000美元的兩塊蓄電池。這不僅解決了對電費上漲的擔憂，還確保在鄰里停電時仍能正常供電。

作為SunPower 太陽能的直營代理商的365 Solar，服務於北加州，南加州，聖地亞哥地區的客戶，為數以萬計居民申請太陽能，高質量的服務，造就五星的客戶滿意度。

365 Solar提供零頭款分期購買，PPA免費安裝計畫，從而達到不花錢就節省電費高達50%的效果，購買用戶還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固，另外安裝太陽能板還能幫助房屋增值。詳情可去電626-672-1668免費評估，或上網www.365solar.net，地址20474 Carrey Rd. Walnut。