美國奧淇金融/宏盛保險理財 隆重舉辦2024開年志慶及高峰論壇

總裁兼CEO 黃海蒂與全美頂尖的金融保險公司負責人

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險 與理財，於2月2日在聖蓋博喜來登酒店圓滿成功舉辦，2024盛大開年志慶及高峰論壇「逐夢無畏，保駕護航Dare to Dream, Ensure to Achieve 」。 總裁兼CEO 黃海蒂與全美頂尖的金融保險公司及來自全美各地的金融保險精英，律師，會計師，地產，貸款及其他專業人士，社區領袖等齊聚一堂，交流經驗，分享心得。

美國奧淇宏盛開年志慶及高峰論壇已經舉辦了十幾屆。 2024年開年志慶仍秉持公司「深」與「精」的理念方針，致力於為每位合作夥伴打造一場有內容、有深度、有氛圍的盛大開年志慶。 希望在新的一年繼續秉持開放包容的理念，鼓勵、支持、讚揚每一位努力的合作夥伴。 只要需要隨時都在，只要願意努力，機會就在眼前。 只要攜起手，未來共同創造。

美國奧淇國際金融/宏盛保險與理財總裁兼CEO 黃海蒂接受採訪

總裁兼CEO黃海蒂致開幕辭，向合作夥伴、代理商、客戶以及所有敬業的員工及家屬，表達衷心的感謝和良好的祝愿。 回顧2023年，美國奧淇宏盛的理財顧問在一線身先士卒，後台團隊在幕後竭盡全力地支持，再加上各界合作夥伴的八方支援，「和衷共濟，勵志竭精 」，取得了傲人的成績！ 全年提交的壽險 案件數量較去年同期穩定上漲28.7%，年金案件數量則是有驚人的160.6%漲幅！ 最終完成的壽險年度銷售額年增了可觀的76.1%，年金年度銷售額年增了創紀錄的134.3%！

美國奧淇宏盛CEO黃海蒂，達拉斯分公司負責人James Huang、嘉賓李斌, James Jin ，Calvin Leong及保險公司代表

2023年，美國奧淇宏盛在全美組織了數十場線下的招募活動，從西海岸的華盛頓州與加州 ，到內陸的達拉斯與芝加哥，再到東部各大地區費城 、波士頓和紐約，新 增持牌經紀人數量遠超過疫情前，創下歷史新高！ 無論是個人專業素養的培養，或是團隊協作的加持，體系包容多元性，都能讓理財顧問如虎添翼，在職涯發展上有質的飛躍！

總裁兼CEO 黃海蒂與冠名贊助商National Life Group客戶代表 Wani Chen

2024年對於金融保險業是充滿機會的一年，美國奧淇宏盛也會為各位理財顧問在逐夢道路上保駕護航，與大家一起乘風破浪，披荊斬棘，克服一路上的艱難險阻，達成服務好客人 的目標！ 這就是今年年會主題「逐夢無畏，保駕護航 」意義所在，也是公司主旋律的延續與各位共進退，書寫2024的輝煌篇章！

2024年高峰論壇以圍爐夜談的新情勢呈現，CEO 黃海蒂主持，特邀嘉賓有北美華人會計師協會理事長Edward Lee 會計師、誠德律師事務所合夥人William Lai律師、Fortune Securities Inc. CEOTom Chen，Grandway Asset Management Inc. CFO, Fred Wang。

2024年開年志慶特別了全球500強知名金融保險公司及贊助，National Life Group, Symetra,Corebridge Financial, John Hancock, Prudential, Allianz, Nationwide, F&G, MassMutual, Lincoln Financial, Securian。

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財向大家表達最真摯的感謝，分別為2023年的鑽石、白金、黃金合作夥伴、最佳彰顯獎、傑出表現獎、最佳支持獎以及年度最佳 員工進行了表揚和嘉獎。