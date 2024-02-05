極品假期 2/17海洋及河流遊輪 兩場說明會

德國符茲堡

【洛杉磯 訊】不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式，已經成為現在旅客的選擇標的。遊輪專家「極品假期」將於2月17日(星期六) 於羅蘭岡舉辦兩場遊輪說明會，上午場「維京河流遊輪說明會」，下午場「海洋遊輪說明會」。

極品假期將以專業的角度介紹遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。當日備有精緻茶點招待及行李箱摸彩。名額有限，先到先得，可去電預約報名 。

「全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓你樂享整段旅程，是一種充滿魅力、物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

「極品假期」精選三個河輪行程：「11/14/2024萊茵河8天」，造訪5國： 瑞士、德國 、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹。「11/12/2024多瑙河華爾滋8天」，造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德國；布達佩斯至帕紹。「11/6/2025大歐洲15天」，造訪4國：匈牙利、奥地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹。出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市可去電洽詢。

如果你對遊輪有興趣，那麼趕緊連絡遊輪專家極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688計畫你的遊輪之旅。